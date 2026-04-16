Muere Elsa Landabaso, mujer de Julen Guerrero

Elsa Landabaso, mujer de Julen Guerrero, ha fallecido este jueves a los 52 años. La Federación Vizcaína de Fútbol, de la cual es directivo Julen, ha comunicado la triste noticia a través de sus redes sociales. Después se han sumado a las condolencias clubes como el Athletic, donde el ex jugador dejó una huella imborrable, y el Getafe, donde milita actualmente su hijo Julen Jon Guerrero que juega en el filial azulón. La pareja llevaba 26 años casados.

La Federación Vizcaína de Fútbol ha dicho lo siguiente en el comunicado: «Lamentamos profundamente el fallecimiento de Elsa Landabaso, esposa de nuestro federativo Julen Guerrero, leyenda del Athletic Club. Trasladamos nuestro cariño y condolencias a toda su familia y a sus amistades en estos momentos tan duros y difíciles. Descanse en Paz».

⚫️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Elsa Landabaso, esposa de nuestro federativo Julen Guerrero, leyenda del Athletic Club. 🤝 Trasladamos nuestro cariño y condolencias a toda su familia y a sus amistades en estos momentos tan duros y difíciles. ❤️ Descanse en Paz pic.twitter.com/OcGDvqzXe7 — Federación Vizcaína de Fútbol (@fvf_bff) April 16, 2026

Después fue el Getafe quien se ha hecho eco del fallecimiento de la madre de uno de sus canteranos, Julen Jon, que pasó también por el Alavés y el Real Madrid: «El Getafe expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Elsa Landabaso, madre de nuestro jugador del filial, Julen Jon Guerrero. Enviamos todo nuestro apoyo y cariño a su familia y allegados. Descanse en paz».

Por último, el Athletic Club, donde Julen Guerrero es una auténtica leyenda, se ha sumado a estas muestras de cariño hacia la familia por el fallecimiento de Elsa Landabaso: «El Athletic y toda su familia athleticzale estamos contigo en estos duros momentos, Julen. Lamentamos profundamente el fallecimiento de tu mujer, Elsa Landabaso».

Julen Guerrero y su esposa Elsa Landabaso tuvieron dos hijos, Karla y Julen Jon, de 25 y 22 años respectivamente. Actualmente, el hijo de Julen y Elsa juega en el Getafe de Segunda Federación después de haber pasado por las canteras del Deportivo Alavés y Real Madrid entre otros. Una trágica noticia que ha sacudido el mundo del deporte.