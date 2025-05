Julen Guerrero recuerda cuando echó a Lamine Yamal de la selección: «Su comportamiento no era el adecuado»

Julen Guerrero será siempre recordado como una leyenda del Athletic de Bilbao pero ya retirado ha seguido ligado al fútbol como entrenador pero ligado casi siempre al fútbol base, de formación. De hecho Julen Guerrero fue seleccionador de España sub-17 entre 2021 y 2023 y ha sido ahora cuando ha puesto en el mapa un hecho que pocos recordaban, un episodio delicado de aquella etapa que protagonizó Lamine Yamal: lo apartó de una convocatoria por motivos disciplinarios.

El episodio tuvo lugar en marzo de 2023, durante una concentración de la selección sub-17 en el Algarve (Portugal), previa a la disputa de la Ronda Élite del Campeonato de Europa. En ese contexto, la Real Federación Española de Fútbol decidió apartar de la convocatoria a tres futbolistas por un acto de indisciplina considerado grave. Los afectados fueron Lamine Yamal (entonces con 15 años y en la cantera del FC Barcelona), Daniel Muñoz (Atlético de Madrid) y Jesús Fortea (Real Madrid).

«Hubo un comportamiento de varios chavales que en la Federación consideramos que no era el adecuado, y ya está», recuerda Julen Guerrero, quitando hierro al incidente con el jugador del Barcelona, pero dejando claro que fue una medida necesaria. En el seno de la Federación no se dudó a la hora de aplicar la sanción, a pesar de la importancia deportiva de los tres jugadores implicados. La decisión se tomó para reforzar los principios de convivencia y disciplina en la dinámica del equipo.

Julen Guerrero, que cuenta con una amplia experiencia en la formación de talentos, relató en una charla con Josep Pedrerol, dentro de un avance del programa El Cafelito, cómo fue su interacción con el propio Lamine Yamal en aquellos días: «Hablé con él… pero no hacía falta ni hablar». Rememora el ex seleccionador, sugiriendo que la situación era tan evidente que las palabras resultaban innecesarias.

El seleccionador vasco se refirió al suceso como parte de un proceso educativo necesario en el desarrollo de los jóvenes futbolistas. «Son procesos de la educación que tienes que tener con chavales», apuntó, destacando que este tipo de episodios forman parte del aprendizaje.

Para el técnico, establecer límites claros es esencial para la evolución personal y profesional de los jugadores y, más allá del incidente concreto, Guerrero quiso subrayar la importancia de inculcar valores en las categorías formativas: «Hay que marcar por dónde tiene que ir el camino y los valores, la educación o lo que tú quieras ir marcando a lo largo de la temporada»

Otro de los temas que abordó fue el entorno que rodea a los jóvenes talentos, especialmente aquellos que debutan a edades muy tempranas en la élite: «¿El entorno? Es muy importante. Y para un jugador que debuta en Primera tan joven… es fundamental. Sí, mucho». Guerrero insistió en que el acompañamiento familiar y de amistades debe basarse en consejos constructivos y no en halagos vacíos: «La gente que te rodea tiene que aconsejarte lo que realmente necesitas oír, y no lo que tú quieres escuchar. Hay muchos que se pegan a ti, pero no te aconsejan bien».