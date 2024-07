Julen Guerrero ficha a una perla de La Fábrica para su proyecto en el Amorebieta

Los jugadores de La Fábrica centran muchas de las miradas de entrenadores y directores deportivos de la categoría cada verano. Es el caso del japonés Takuhiro Nakai, más conocido como ‘Pipi’, que ha enamorado a Julen Guerrero y no ha dudo en ‘reclutarlo’ para su proyecto en 1ª RFEF con el Amorebieta esta próxima temporada. El jugador de 20 años se marcha del Real Madrid cedido una temporada para seguir creciendo después de haber formado parte de la plantilla del Rayo Majadahonda durante el curso pasado.

El ex futbolista del Athletic Club de Bilbao afronta esta temporada al frente del banquillo del Amorebieta, donde ya militara su hijo Julen Jon, que también creció en la cantera madridista y que ahora forma parte del Alavés. Precisamente por la estancia de su hijo en La Fábrica, Julen Guerrero conoce bien a varios talentos que atesora el Real Madrid en sus categorías inferiores. Por ello, se ha apresurado en cerrar la cesión de ‘Pipi’ Nakai, un habilidoso mediapunta, aunque no es el único en el que ha puesto sus ojos el ex seleccionador sub 19.

El Real Madrid apostó decididamente por el talento nipón hace ya diez años, cuando lo fichó procedente del Azul Shiga en el 2014. El japonés deslumbró a los técnicos de la cantera desde su aterrizaje y no ha parado de escalar en las categorías inferiores hasta llegar al Castilla de Raúl González e, incluso, durante un tiempo fue un habitual en los entrenamientos de la primera plantilla ya que Ancelotti contaba con él para ejercitarse con el equipo.

El Real Madrid cree firmemente en él como proyecto de futuro y por eso no ve con malos ojos que vaya acumulando cesiones y sumando minutos de calidad como los que disputó el curso pasado en el Rayo Majadahonda, donde participó en 19 encuentros. La Primera Federación es una categoría muy complicada y física que viene a las mil maravillas para curtir a los futbolistas más jóvenes.

Nakai, el enésimo ejemplo

Por tanto, el Real Madrid continua con su política y estrategia con los canteranos. No todos pueden llegar a formar parte de la primera plantilla pero casi todos son aptos para jugar en equipos de primera división, ya sea en la Liga española o en cualquier otro país. Este mismo verano, el club blanco ya ha podido hacer caja vendiendo a jugadores que se han criado en Valdebebas como pueden ser Marvin, Álex Jiménez o Rafa Marín. Estos dos últimos, por cierto, han puesto rumbo a la Serie A italiana y han encontrado acomodo en el AC Milan y en el Nápoles, respectivamente.

Estos ejemplos son una clara muestra del gran nivel que atesora el Real Madrid en sus categorías inferiores, sobre todo desde que llegan al Juvenil A, cuando ya se empiezan a sentir futbolistas de verdad aunque aún no lo sean de forma profesional. El club blanco siempre ha tenido presente que el esfuerzo por mantener una cantera de nivel es innegociable, de ahí que se haya hecho todo lo posible en crear la Ciudad Deportiva Florentino Pérez situada en Valdebebas y que se trabaje tanto en captar talento joven.