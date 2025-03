Mayenda, la nueva perla de España Sub-21 que Julen Guerrero ‘arrebató’ a Francia: «Le escribí por Instagram»

La última lista de Santi Denia antes del Europeo Sub-21 estuvo marcada por las nuevas caras, siete respecto a la anterior convocatoria, y condicionada por la de la Absoluta, que ha citado a Asencio, Samu y Cubarsí. Los dos últimos pilares para Denia, mientras que el primero se ha saltado la categoría y ya ha sido convocado por Luis de la Fuente. De los nuevos rostros de la convocatoria destaca el de Eli Mayenda, futbolista del Sunderland que rechazó jugar con Francia por hacerlo con España.

Natural de Zaragoza, dio sus primeros pasos en el CD Ebro, Eli Mayenda posee ascendencia congoleña y togolesa. Ha quemado etapas con el Sunderland en la Championship, donde suma siete goles y cinco asistencias en lo que va de curso. A sus 19 años, podía ser convocado por Francia, donde vivió y creció desde que era un niño. No obstante, prevalece su intención de seguir atravesando fases con España.

Mayenda fue reclutado por Julen Guerrero para la Sub-17 cuando el ex jugador del Athletic era seleccionador y ahora continúa quemando etapas por las categorías inferiores nacionales. «Hacíamos seguimiento tanto para futbolistas que juegan en España como para los que lo hacen en el extranjero. A Eli le seguimos la pista cuando salió de Zaragoza. Veíamos su rendimiento a través de vídeos y decidimos convocarle tras comprobar lo que nos podía aportar», cuenta Julen Guerrero durante su conversación con OKDIARIO.

Mayenda emigró a Francia a los ocho años por asuntos laborales de su padre. Tras una adaptación complicada por el idioma, se formó en la academia del F. C. Sochaux y llegó a convertirse en el jugador más joven de la historia del club galo en debutar con el primer equipo a sus 16 años. Julen Guerrero seguía los pasos del delantero y tiró de las redes sociales para conocer de primera mano la situación del jugador que finalmente desembocó en ‘fichaje’ para España.

«Me puse en contacto con él a través de Instagram. Le saludé y le pregunté por la posibilidad de que pudiera venir con nosotros a una concentración. Pudo acudir al torneo de Algarve y ahí pudimos ver de primera mano sus cualidades. Yo sabía que era nacido en Zaragoza, pero muchos futbolistas jóvenes que se crían en otro país ya juegan directamente con ese país. Le pregunté si tenía el pasaporte español en regle y si a él le encajaba venir con España y si había jugado con Francia. Me dijo que no y fue cuando vino al torneo de Algarve, que es muy importante. Y después me dijo que estaba encantado de venir con nosotros·», cuenta Julen Guerrero a este medio.