La falta de energía ha empezado a obligar a la industria a mirar a la España vaciada como única opción de expansión. Casi el 60% del oro energético español se encuentra en zonas rurales. Concretamente, de los 7.400 MW de capacidad energética disponible, 4.335 MW (el 58,6%) se encuentran en municipios de menos de 20.000 habitantes.

El Foro Industria y Energía (FIE), junto a Opina 360, ha destacado en su último análisis que el 55,5% de las subestaciones eléctricas de España –3.387 de un total de 6.102 analizadas– se ubican en estas pequeñas localidades rurales.

Es decir, el verdadero pulmón energético del país, esencial para la península Ibérica en un momento de saturación de la red eléctrica, se encuentra en zonas con escasa población. Seis de cada 10 MW disponibles se encuentran en estos sitios.

El reto de reindustrializar España

Según datos complementarios de Promarca, el 40% de los centros de producción energética se localizan en estas localidades, algo que desde el FIE han traducido en «un reto urgente». El sector pronostica que la industria se reubicará en función de en qué lugares se encuentre el acceso a la energía.

En este sentido, los expertos consideran que es más necesario que nunca asegurar que este activo siga siendo accesible con políticas de red y una debida planificación que reconozca dónde reside la oportunidad de crecimiento. En este caso, en la España vaciada.

Precisamente por ello consideran que urge que las administraciones actúen con decisión, transformando esta peculiaridad en una oportunidad económica y social para el país: quieren que este oro energético se convierta en el motor de la reindustrialización española.

Para estos municipios, el desarrollo industrial depende de tres factores clave: suelo disponible, talento local y el acceso real a la red eléctrica. La presencia de estas 3.387 subestaciones significa tener el enchufe instalado donde más se necesita para fijar población y generar riqueza, conectando la producción con la transición energética.

«La soberanía industrial europea no se construye únicamente desde arriba; se garantiza asegurando que ese 55,5% de subestaciones locales dejen de ser activos latentes para convertirse en herramientas activas de competitividad y cohesión territorial», destaca Albert Concepción, presidente del FIE.

Alta dependencia de la energía local

El análisis provincial revela que la dependencia del ámbito de los pequeños municipios es, en muchas regiones, una característica estructural de su red. En Huesca alcanza el 90,5%, seguido de Ourense (89,1%), Soria (88,2%) y Teruel (87,8%).

En el centro peninsular, Salamanca (86,9%), Guadalajara (86,5%) y Segovia (84,2%) muestran una red íntimamente ligada a lo local. Esta tendencia responde a su realidad demográfica, pero incluso en zonas con tradición industrial urbana, como Guipúzcoa (62,7%) o Vizcaya (56,7%), el peso rural es determinante.

En provincias como Barcelona (44,4%), Valencia (41,2%) o Sevilla (38,2%), el papel de estos pequeños municipios es también muy relevante y, según los expertos del FIE, cada vez lo será más debido a la saturación de los accesos y la relocalización de la industria en los puntos en los que haya mayor capacidad de acceso a la red.

«Los pequeños municipios no solo concentran la mayoría de las subestaciones, sino también el grueso de la capacidad disponible para nuevo desarrollo industrial. Representan, por tanto, una oportunidad estructural para la reindustrialización que no puede ignorarse en las políticas energéticas», termina de apostillar Juan Francisco Caro, director de Opina 360.