Muchas personas no tienen una planificación diaria, y ello les supone muchos dolores de cabeza. Por esto te contamos cuáles son los mejores trucos para organizar tu día a día sin que resulte pesado y puedas estar más descansado. Y no podrás decir que no llegas.

Sin esta organización previa, es muy complicado seguir y desarrollar toda la jornada, tanto laboral como personal.

¿Qué es lo más prioritario?

Debes saber qué es lo más importante de tu día para tener presente aquello que sí o sí debe hacerse. Y es mejor hacerlo primero, tanto si es algo de trabajo o bien personal. Pues entonces nos queda el resto del día para otras acciones menos importantes y hasta para el ocio.

Establece objetivos realistas

No hagas una lista de cosas interminable porque sabes que no las vas a poder realizar todas. Así y entre los mejores trucos para organizar tu día a día, está dos más importantes y uno o dos menores, para poder llegar a todo. Luego dedícate a disfrutar.

Céntrate para no perder el tiempo

Hay quienes pasan horas sin hacer realmente nada productivo, y el día se va. Es entonces cuando se quejan de que no tienen suficientes horas al día para poder hacer todo aquello que desean. Con planificación es posible. Y especialmente si tu mente se va otras opciones, perdemos el tiempo con llamadas telefónicas cuando no tocan, o enviamos mensajes por redes sociales en plan ocio. Ya quedará momento para hacerlo al final del día.

A veces no depende de ti porque puede ser que otras personas te distraigan y entonces hay que saber decir que no, o no coger ese teléfono si sabes que no va a ser nada importante. No va a pasar nada ni se acaba el mundo.

Si no llegas a todo, no lo hagas todo tú

A veces nos creemos súper héroes o robots, y no lo somos. Puesto que no llegamos a todo, debemos ser realistas, entonces o rebajar el número de tareas diarias o delegar aquello que te supone más trámite y dejar tiempo para ti.

La regla de las 8 horas

Es una regla estudiada y establecida, pero no se cumple las veces que queremos. Son 8 horas para dormir, 8 horas de trabajo y 8 horas para hobbie, comer, cenar y especialmente hacer ejercicio que debemos realizar cada día. Si te lo propones, esta regla es posible.