Ni agua ni zumos: el mejor refresco saludable para que los mayores de 70 años combatan el calor este verano

Cuando suben las temperaturas, mantenerse bien hidratado se convierte en una prioridad, especialmente para las personas mayores. Para quienes superan los 70 años, el calor supone un riesgo real para la salud y no siempre es fácil encontrar un refresco que resulte agradable, saludable y eficaz.

Muchas veces, el agua no apetece lo suficiente y los zumos industriales o refrescos comerciales contienen demasiado azúcar y aditivos. Sin embargo, existe una opción natural, sencilla y con numerosos beneficios, ideal para mantener el cuerpo fresco, nutrido y protegido. ¿Quieres saber cuál es?

El refresco saludable perfecto para personas mayores que hidrata y refresca

En las personas mayores, la percepción de la sed disminuye y esto hace que aumente el riesgo de deshidratación. Por eso, es esencial ofrecer alternativas que incentiven la ingesta de líquidos.

La limonada, preparada a base de ingredientes naturales, cumple con ese objetivo: hidrata de forma efectiva y, además, para algunas personas resulta más apetecible que el agua.

Su combinación de agua con el jugo de un cítrico permite reponer líquidos, aportar electrolitos y refrescar el organismo sin recurrir a bebidas azucaradas. Según Ékolo, es una de las opciones más recomendadas para combatir el calor de forma segura y natural, especialmente en edades avanzadas.

Beneficios digestivos y depurativos de la limonada

Esta bebida no sólo es útil para mantenerse fresco. La limonada favorece procesos internos clave como la digestión y la eliminación de toxinas. Si consumes este refresco saludable regularmente, tu cuerpo comenzará a depurarse gracias a sus propiedades diuréticas, según detalla la Farmacia Botica.

Su contenido de vitamina C fortalece el sistema inmunológico, ayudando a prevenir resfriados y facilita la absorción del hierro. También se ha asociado con un mejor tránsito intestinal, lo que puede ser beneficioso para quienes sufren de digestiones pesadas o estreñimiento leve.

Aparte de contar con un efecto depurativo, esta bebida es rica en antioxidantes, que protegen las células frente al envejecimiento. Contiene ácido cítrico, un compuesto que ayuda a reducir el ácido úrico y la inflamación, algo muy positivo en personas mayores con molestias articulares.

Por otro lado, hay que destacar que aporta potasio y magnesio, minerales esenciales para el buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular e incluso puede tener efectos positivos sobre el estado de ánimo, al contribuir a una mejor respuesta al estrés.

Cómo preparar una limonada casera refrescante

Prepararla es tan fácil como combinar agua con el jugo de limón recién exprimido y endulzar ligeramente con miel o estevia. Se puede enriquecer con hierbas frescas como la menta o rodajas de pepino para aumentar su efecto refrescante.

Entre las versiones más populares están la limonada americana, con más cuerpo y dulzor, y la turca, que se aromatiza con agua de azahar o hierbabuena. Ambas opciones son ideales para tener siempre en la nevera.

Para las personas mayores, cada elección influye en su bienestar. La limonada, por su poder para hidratar, aportar nutrientes y cuidar la salud, se convierte en una aliada ideal para disfrutar del verano de forma más saludable, activa y con más vitalidad.