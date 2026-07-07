Zendaya se hace un Rosalía en la ‘premier’ de ‘La Odisea’ en Londres

Londres volvió a demostrar el pasado 6 de julio por qué sigue siendo una de las grandes capitales de las premieres cinematográficas. El entorno de Savoy Place, a orillas del río Támesis, se transformó en una pasarela de alta costura para celebrar la presentación de La Odisea, la esperada superproducción dirigida por Christopher Nolan. Una cita que reunió a un reparto de auténtico lujo encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Samantha Morton, Himesh Patel, Benny Safdie y John Leguizamo, entre otros.

Sin embargo, como suele ocurrir en las grandes alfombras rojas, hubo dos invitadas que consiguieron eclipsar incluso a los protagonistas del filme. Zendaya y Anne Hathaway protagonizaron uno de los grandes momentos fashion del verano con dos estilismos completamente diferentes, pero igual de comentados. Dos formas de entender el glamour que confirmaron, una vez más, que las actrices también son capaces de contar historias a través de la moda.

El guiño de Zendaya a Rosalía

Si había una estrella destinada a conectar su look con el universo de la película, esa era Zendaya. La actriz, que interpreta a Atenea en esta adaptación de La Odisea, apareció sobre la alfombra roja como si hubiera descendido directamente del Olimpo. Su estilismo fue un auténtico homenaje a la estética clásica, reinterpretada desde una perspectiva contemporánea y minimalista.

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Para la ocasión eligió un exclusivo vestido blanco marfil firmado por Jacquemus. De líneas limpias y espalda completamente descubierta, el diseño equilibraba sensualidad y sofisticación sin caer en excesos. La fluidez del tejido aportaba movimiento a cada paso, mientras la silueta relajada convertía la comodidad en uno de los grandes protagonistas del conjunto.

Un look que inevitablemente recordó al que Rosalía lució durante la presentación de su proyecto LUX, donde también apostó por una estética de inspiración helénica dominada por el blanco y las formas puras. Una coincidencia estilística que confirma el regreso de la mitología griega como una de las grandes tendencias de la temporada.

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Los complementos elevaron todavía más el resultado. Zendaya escogió unos pendientes de oro amarillo de 18 quilates con diamantes firmados por Barron London, una elección discreta pero muy refinada que aportaba el brillo justo sin competir con el vestido. En los pies, uno de los grandes clásicos del calzado de lujo: los icónicos So Kate de Christian Louboutin, el salón de tacón infinito convertido desde hace años en imprescindible de las alfombras rojas.

Anne Hathaway presume de silueta premamá

Si Zendaya apostó por la sobriedad arquitectónica, Anne Hathaway eligió el camino opuesto con una propuesta mucho más romántica y teatral. La actriz sorprendió con un vestido perteneciente a la colección Resort 2027 de Blumarine, una de las firmas que mejor ha sabido recuperar la feminidad más delicada sin renunciar al carácter contemporáneo.

El diseño, confeccionado en blanco y adornado con una cascada de volantes, aportaba movimiento y ligereza a cada paso. La silueta marcaba suavemente la figura de la actriz, realzando su embarazo con absoluta naturalidad y convirtiendo su imagen en una de las más celebradas de la noche. Lejos de esconder las curvas propias de esta etapa, Hathaway las integró en un estilismo elegante, fresco y lleno de personalidad.

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Pero el auténtico giro llegó con el calzado. En lugar de recurrir a las habituales sandalias de tacón que dominan este tipo de eventos, la actriz rompió las reglas con unas llamativas maxi botas de ante de tacón alto. Una elección inesperada que aportó un contraste muy interesante al aire etéreo del vestido y confirmó que las botas también pueden tener cabida en una alfombra roja estival cuando el estilismo está perfectamente equilibrado.

La premiere de La Odisea dejó claro que el universo creado por Christopher Nolan trasciende la gran pantalla. Mientras el reparto acaparaba flashes por la expectación que genera una de las películas más ambiciosas del año, Zendaya y Anne Hathaway demostraron que la moda continúa siendo uno de los grandes espectáculos paralelos de cualquier estreno internacional. Dos vestidos blancos, dos interpretaciones completamente distintas y una misma conclusión: el blanco vuelve a coronarse como el color estrella de las alfombras rojas de la temporada.