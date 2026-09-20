Jero Freixas calienta el derbi: «Tenemos que alentar a los argentinos, que me perdonen los madridistas»

Cercano, con gran sentido del humor y sobre todo muy argentino, Jero Freixas ha aterrizado en Madrid para ver en primera persona el derbi de la capital. OKDIARIO ha podido charlar con el creador de contenido de fútbol sobre el partido, que se jugará este domingo 20 de septiembre a las 16:15 horas (15:15 en las Islas Canarias). Durante la entrevista en la Plaza Mahou del Santiago Bernabéu, el actor se moja sobre el encuentro y señala las diferencias que hay con los de Argentina.

Los de José Mourinho llegan al Metropolitano con ganas de llevarse el primer duelo de la temporada frente a los colchoneros. El equipo rojiblanco cuenta con una gran presencia de jugadores de La Albiceleste, algo que el influencer no puede obviar a la hora de elegir a su favorito para el encuentro: «No es por mi relación con el Madrid, pero hoy en día los argentinos están en el Atlético, entonces tenemos que alentarles nosotros, que me perdonen los madridistas. Es un partido que tiene grandes cracks, grandes figuras».

Freixas publicó un vídeo en el que se mojaba sobre su ranking personal de derbis, donde incluía el de Buenos Aires, el de Milán y el de Manchester. El creador de contenido confía en que su visita a la capital de España le haga replantearse su clasificación: «Vamos a ver cómo se vive, yo creo que el ambiente va a estar caluroso, puede ser que se meta en mi top cinco».