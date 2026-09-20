¿Quién es el árbitro del derbi Atlético – Real Madrid?

Atlético de Madrid y Real Madrid se miden por primera vez esta temporada en el duelo correspondiente a la séptima jornada de Liga. El duelo, que se juega en el Metropolitano, lo arbitra Miguel Ángel Ortiz Arias, un colegiado madrileño que ya puede pitar un derbi madrileño porque el Comité Técnico de Árbitros (CTA) acabó con el veto de la territorialidad.

Ortiz Arias, de 41 años, lleva desde 2021 en Primera División. Este Atlético – Real Madrid de este domingo es el partido más relevante de su carrera. Esta es la primera vez que un árbitro madrileño dirige un derbi entre Atlético y Real Madrid. Esto es así porque el CTA acabó con el veto de territorialidad, que consistía en que un árbitro de una región (colegio arbitral) no podía pitar partidos de los equipos de esa región. Hasta ahora, se quitó ese veto en partidos en los que los dos equipos son de una misma región, es decir, un derbi.

Así, Ortiz Arias no tiene ningún antecedente con el Real Madrid, al que jamás ha arbitrado, y sólo uno con el Atlético, al que arbitró la temporada pasada en otro derbi ante el Getafe. Es, por tanto, un colegiado desconocido para ambos equipos.

Famoso en el ámbito futbolístico por el bigote que lleva, Ortiz Arias ha sido acusado de «chulo» por algunos jugadores de Primera División. Su mayor polémica hasta ahora en Primera División fue en Valladolid, hace dos temporadas, cuando pitó el final de la primera parte cuando el balón entraba en la portería, anulando un gol del Real Valladolid clave en la pelea por la salvación.

Esta temporada ya tuvo una polémica. En el Barcelona – Athletic, no expulsó ni a Lamine Yamal por un durísimo pisotón ni a Xavi Espart por ir con la plancha. Además, en ese encuentro, tuvo un comentado episodio con Raphinha, al que en un ambiente de risas, le dijo que le gustaba su bigote.