Lo que dicen los expertos sobre comerte un huevo en este estado

Los huevos son una excelente fuente de vitaminas y minerales, incluyendo vitamina B12, vitamina D, vitamina A, riboflavina, selenio, folato, tiamina, niacina, biotina, fósforo, potasio, sodio y magnesio. Además, son ricos en proteínas de alta calidad, proporcionando aproximadamente el 15-20% de la ingesta diaria recomendada. Estas proteínas son necesarias para la formación de enzimas, anticuerpos y neurotransmisores esenciales para cuidar la salud.

Asimismo, contienen carotenoides como la luteína y zeaxantina, antioxidantes que previenen enfermedades visuales degenerativas como cataratas y degeneración macular. También son una buena fuente de vitamina A, crucial para la salud ocular. Y, por último, cabe señalar que los huevos son beneficiosos para el desarrollo muscular debido a su contenido de aminoácidos esenciales como la lisina, metionina, valina y triptófano.

¿Qué ocurre si el huevo tiene manchas rojas?

Las manchas rojas que a veces se observan en la clara o la yema de los huevos son fenómenos naturales y no indican un deterioro en su calidad. Estas manifestaciones están vinculadas a factores genéticos y no representan ningún sufrimiento o enfermedad para las aves. Es importante destacar que estas manchas, ya sean restos de sangre o tejido, no afectan la frescura, el valor nutricional ni la seguridad del huevo.

Es importante señalar que las manchas son más comunes en los huevos de gallinas marrones y su aparición puede estar influenciada por la edad de la gallina y niveles de estrés. Aunque pueda parecer que las manchas son frecuentes, en realidad representan una minoría, estimándose su presencia solo en entre el 1% y el 3% de los huevos comercializados.

La diferencia en la incidencia de manchas entre huevos blancos y de color sugiere una mayor facilidad para detectar estas anomalías en los huevos claros. La ubicación de las manchas, ya sea en la clara o la yema, proporciona información valiosa sobre el momento y lugar de la ruptura de vasos sanguíneos durante la formación del huevo.

¿Cómo saber si está malo?

Es crucial tener mucho cuidado con las intoxicaciones alimentarias, especialmente durante el verano, donde los alimentos son propensos a deteriorarse más rápidamente. El huevo, en particular, es conocido por ser uno de los principales desencadenantes de estas intoxicaciones, ya sea como protagonista de un plato o como ingrediente en diversas recetas como tortillas o salsas.

La fecha de caducidad es el primer indicador a tener en cuenta al verificar la calidad de un huevo. Esta información debe ser revisada tanto al momento de la compra como al almacenarlos en casa. Por lo general, esta fecha se encuentra impresa en la caja o envase de cartón y también puede estar marcada en la cáscara del huevo. Los huevos suelen mantenerse frescos durante aproximadamente 28 días desde su puesta, por lo que consumirlos después de este periodo puede representar un riesgo para la salud.

Sin embargo, si por alguna razón no se dispone de la información de la fecha de caducidad, existen métodos alternativos para determinar si un huevo está en mal estado. Uno de los más comunes es el método de flotación en un vaso de agua. Simplemente se coloca el huevo en un vaso lleno de agua y se observa su reacción. Si el huevo se hunde y permanece en el fondo, está fresco; pero si flota en la superficie, es señal de que está en mal estado debido a la acumulación de aire en su interior.

Otro aspecto a considerar es el estado tanto de la cáscara como del contenido interno del huevo. La cáscara debe lucir lisa y sin grietas, y no debe sentirse frágil al tacto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el aspecto externo no siempre refleja el estado interno del huevo. Al romperlo, se debe prestar atención al olor, que debe ser agradable y fresco. La clara debe ser gelatinosa y transparente, y la yema y la clara deben separarse fácilmente al romper el huevo. Además, al agitar el huevo, no se debe escuchar ningún sonido, ya que cualquier ruido puede indicar que está en mal estado.

Es esencial conocer los métodos para determinar si los huevos están en óptimas condiciones, pero también debemos considerar las medidas necesarias para conservarlos adecuadamente. Guardar los huevos en un lugar fresco y seco, como la nevera, es fundamental para mantener su frescura. Aunque puede resultar curioso que los huevos no estén refrigerados en el supermercado, esta práctica se realiza para evitar cambios bruscos de temperatura que podrían romper la cutícula de la cáscara, permitiendo la entrada de bacterias.

Al llegar a casa, es importante colocar los huevos en la nevera para evitar fluctuaciones de temperatura. Es recomendable almacenarlos en las baldas, en su envase original, para poder consultar fácilmente su fecha de caducidad y mantener un control adecuado sobre su frescura. Por último, es importante recordar que no se deben lavar los huevos antes de guardarlos en la nevera ni antes de consumirlos.