Soy jardinero y ésta es la planta que debes poner en tu casa para ahuyentar a los mosquitos en verano

Hay pocas cosas tan molestas como estar durmiendo y que, de la nada, salga un zumbido que despierta. No se sabe de dónde viene, no para, y aunque uno intente atraparlo, el mosquito siempre se escabulle.

Para poner fin a este tormento, hay varias opciones. Una: usar algún repelente químico en la habitación. Otra: dormir ahogado bajo la sábana. Pero la tercera es más natural e igualmente efectiva, y consiste en buscar una planta que ayude a espantar a los mosquitos.

Esta es la planta que ahuyenta a los mosquitos

Hay muchas plantas que florecen en verano, como los geranios, pero otras tienen una utilidad mucho más práctica. En este sentido, la planta que nos puede ayudar a repeler a los mosquitos es la citronela. Esta, con su aroma cítrico tan reconocible, funciona como una barrera natural contra los mosquitos. Lo mejor es que tiene un olor muy agradable para los humanos, pero insoportable para ellos.

Esta opción es tan efectiva porque la citronela esconde los olores que emite nuestro cuerpo. Los mosquitos no nos ven, nos huelen. Captan el CO₂ que soltamos al respirar, el ácido láctico, el sudor… y la citronela lo tapa todo. Interfiere en los sensores que usan para encontrarnos. Y cuando no nos localizan, se van.

Pero claro, la planta en sí no es un escudo. No mata a los mosquitos, sólo los ahuyenta, siempre y cuando el aroma esté presente.

¿Cómo mantener la citronela sana y efectiva contra los mosquitos?

Si tienes terraza, balcón o un rincón soleado en casa, colocar macetas con citronela es una de las formas más sencillas de mantener lejos a los mosquitos. Lo ideal es ubicarla cerca de puertas, ventanas o zonas por donde suelen entrar.

Para que la planta crezca bien, necesita mucha luz solar directa, al menos seis horas al día. Riégala sólo cuando la tierra esté seca al tacto; en verano tal vez necesite agua dos o tres veces por semana, pero en invierno hay que reducir la frecuencia.

Lo ideal es usar una maceta con buen drenaje para evitar encharcamientos, y si trasplantas, elige una mezcla de tierra orgánica.

La citronela también agradece algunos cuidados extra. Poda las hojas secas o dañadas para mantenerla fuerte y con buen aspecto. Si empieza a crecer demasiado, recórtala. Y cada cierto tiempo, añade un fertilizante para plantas de uso general siguiendo las instrucciones del envase.

Con estos cuidados básicos, tendrás una planta sana, preciosa que no sólo funciona como repelente natural para los mosquitos, sino que llena de vida cualquier espacio.

Otras formas de usar esta planta para mantener lejos a los mosquitos

Otra opción es el aceite de citronela. Se puede diluir en agua y usar como spray sobre plantas, rincones del jardín o incluso ropa. También se puede poner en difusores eléctricos para usar dentro de casa. El olor se dispersa y crea un perímetro que los mosquitos tienden a evitar.

Las velas de citronela sirven para cenas en exteriores o momentos puntuales también son ideales. Su efecto es limitado, pero si se combinan con otras medidas, ayudan a mantener el ambiente libre de intrusos.

No obstante, conviene combinar la citronela con otras medidas: mosquiteras, ventiladores, ropa larga por la noche… Esta planta no lo hace todo sola, pero si supone una gran ayuda.