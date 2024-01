Estos son los síntomas de la demencia a tener en cuenta a partir de los 50 años

Fact checked

Se estima que actualmente más de 55 millones de personas tienen demencia en todo el mundo. Al menos, es la cantidad de pacientes que tienen un diagnóstico sobre su condición dado por un profesional. Pero el pronóstico de los científicos es que las cifras de enfermos con patologías neurodegenerativas aumentarán exponencialmente en los próximos años. Es decir, podría haber muchos pacientes mostrando poco a poco sintomatología relacionada con esta afección cerebral. Por tanto debemos tener en cuenta estos síntomas de la demencia a partir de los 50 años.

Detectar que tú mismo o alguien de tu círculo cercano tienen esta enfermedad es clave para darle una mejor calidad de vida, con terapias o tratamientos que retrasen el desarrollo de la patología y mantengan los síntomas a raya para que no sean molestos.

Los síntomas de la demencia a tener en cuenta a partir de los 50 años

La conducta, el síntoma olvidado

Normalmente, pensamos que alguien con demencia tendrá problemas para memorizar cosas o para establecer conexión entre diversos eventos o situaciones, Sin embargo, los cambios en la conducta son un síntoma tan o más común que estos anteriores. Lamentablemente, la mayoría de los familiares de enfermos no lo saben -ni los enfermos tampoco- y por eso retrasan la reacción.

Pero ahora que eres consciente de que esas modificaciones inexplicables en el comportamiento de un ser querido podrían estar asociadas a un desarrollo inicial de la demencia, puedes llevarle a una consulta médica para que dictaminen cuál es su estado.

Presta atención, por ejemplo, a si un adulto de carácter afable de pronto se enfada cuando algo no le sale bien.

¿Qué dicen los investigadores?

Según los informes más recientes, un tercio de las personas que padecen demencia muestran síntomas conductuales antes incluso que la pérdida de memoria y otros que son un poco más evidentes para quien no es doctor.

Deberías estar atento a los que interfieran con su independencia funcional. Si padece de un comportamiento irritable, dificultándole esto vincularse con los demás. Si tienes sospechas, pregunta en la oficina por su conducta últimamente.

En quienes presentan sintomatología del comportamiento, el deterioro cognitivo leve -DCL- y deterioro comportamental leve -DCoL- suele producirse al cabo de unos años. Tiempo suficiente para que un equipo de expertos especializados en el tema aborde dicha problemática junto al paciente. Siempre es mejor estar preparado que desentenderse y que la patología sea toda una sorpresa.

Síntomas de la demencia a tener en cuenta

Apatía

La falta de interés, o apatía, es habitual en estos pacientes. Con frecuencia pierden la motivación aún por las cosas que les gustan. Dejan a sus amigos, a sus familias y las actividades y su curiosidad parece apagarse. Se vuelven menos espontáneos y naturales, volviéndose casi robóticos en muchos sentidos. En ciertas oportunidades, hasta daría la sensación de que no tienen emociones. Justamente, el carecer de sentimientos o el no externalizarlos es una alerta importante en este tipo de casos.

Desregulación afectiva

La tristeza y la inestabilidad del estado de ánimo no son extrañas en estos seres humanos. Algunos experimentan cierta ansiedad, viven preocupados por acontecimientos que no deberían generarles esa incertidumbre, y se ponen nerviosos si reciben visitas porque no confían en su capacidad para sobrellevar la reunión. Éste es un síntoma inequívoco de una demencia en curso.

Falta de control de los impulsos

Si hay algo que caracteriza a los seres humanos «sanos» es que pueden controlar sus impulsos y no se dejan llevar por el instinto. Impedidos de retrasar la gratificación, los enfermos con demencia no pueden evitar la irritabilidad, la agresividad ni las frustraciones.

A veces, el paciente puede tener conductas sexualmente desinhibidas o intrusivas impropias de su comportamiento esperado. Pueden llegar a robar en las tiendas o consumir grandes cantidades de tabaco y alcohol. Hay que estar atentos a sus ingestas alimentarias y de otro tipo de artículos. Sobre todo si el mayor de 50 años vive solo y no hay nadie que esté allí acompañándolo.

Inadecuación social

Es inevitable que todos estos cambios de la conducta llevan a una inadecuación social. El paciente se recluye por su propia cuenta, o bien es excluido por aquellos entornos que antes lo recibían con los brazos abiertos. Si poco a poco ves que un familiar se aísla, pero no puede justificar por qué ya no se junta con sus grupos de amigos y colegas, intenta hablar con ellos para ver las razones.

Percepciones o pensamientos raros

El enfermo de demencia tiende a perseguirse, y cree que todos los que están a su alrededor conspiran para hacerle algún daño. Puede acusarte de robarle o de estar planificando su muerte. A estas alturas la patología neurodegenerativa es casi obvia.

No obstante, dirígete a una clínica o a un hospital para que sea un profesional el que haga la evaluación final y te den el diagnóstico.