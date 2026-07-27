El intrigante mensaje del RB Leipzig con la imagen de Diomande a la espera del anuncio del Real Madrid

Yan Diomande se ha incorporado este lunes, tal y como estaba previsto, a los entrenamientos con su club, el RB Leizpig, tras la disputa de la Copa del Mundo con Costa de Marfil. Junto a cuatro compañeros más, ha pasado la revisión médica antes del inicio de la pretemporada. Mientras, sigue esperando a que se haga oficial su fichaje con el Real Madrid.

«¡Bienvenidos de vuelta, chicos!», escribió el club alemán en sus redes sociales en la tarde de este lunes con las imágenes de los cinco jugadores que se han incorporado a los entrenamientos del RB Leipzig, entre ellos el extremo africano.

Mientras, el Leipzig juega al despiste con sus aficionados y con los del Real Madrid con esta imagen de Diomande. Las negociaciones terminan de atar cabos con el fichaje ya cerrado, tal y como anunció este periódico en la tarde del pasado domingo. Una vez se anuncie de manera oficial, el extremo costamarfileño abandonará Alemania para poner rumbo a Valdebebas y entrenar a las órdenes de José Mourinho. Mientras, su labor como profesional es entrenar con su club.

A falta del anuncio oficial por Diomande

El Real Madrid abonará un precio de 100 millones de euros fijos, a los que se sumarán entre 20 y 30 más en variables. Era la cifra que se marcaban en la entidad madridista y por la que al final han conseguido llevarse a una de las revelaciones del Mundial 2026, en el que deslumbró con Costa de Marfil. Su anuncio es inminente y se le espera por Valdebebas durante esta semana.

El acuerdo entre los dos clubes estaba muy cerca y se cerró el domingo. Los blancos habían incrementado los contactos con el Leipzig en los últimos días hasta el punto de dejarlo prácticamente hecho. Los madridistas le estuvieron siguiendo en el Mundial, donde el futbolista sobresalió con su selección. En el primer partido que jugó en Estados Unidos, México y Canadá, contra Ecuador, hubo emisarios del Real Madrid siguiéndole de cerca.