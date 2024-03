Hazard sobre su vida después de la retirada: «No quiero parecerme a Peppa Pig»

Eden Hazard colgó las botas antes de tiempo, lo dice él mismo, que considera que pudo seguir más tiempo jugando al máximo nivel aunque piense también que fue la decisión correcta, debido a las lesiones, algo por lo que decía que «no me arrepiento». Su infructuosa etapa en el Real Madrid sigue persiguiéndole en cada entrevista, un sueño cumplido « aunque la historia no fuera tan buena».

«Lo disfruto mucho», explica ahora Hazard sobre su nueva vida, tras colgar las botas aunque no niega que extraña «un poco el fútbol, especialmente estar con los muchachos en el vestuario, pero ahora puedo hacer lo que quiera». «Tengo hijos y una familia. Puedo ir a Bélgica para ver a mi familia, a mis hermanos y a mis padres. Puedo hacer muchas cosas», valora el belga, que siempre dijo que ahora era «momento de disfrutar de la vida tomando unas cervezas».

Eden Hazard volverá a anudarse los cordones de sus botas para un partido benéfico por UNICEF, pasa revista tras su retiro en Standard, donde recuerda su pobre etapa en el Real Madrid, marcada por las lesiones y algún que otro episodio de sobrepeso que acaparó portadas. Sobre esto mencionaba, entre broma que «no quiero parecerme a Peppa Pig».

«Era mi sueño», recalca sobre su experiencia en el Real Madrid, que no salió del todo bien: «Puedo decirles que era mi sueño incluso si la historia no fue tan buena con las lesiones y esto y aquello. Cuando miro hacia atrás y pueden ver algunas fotos mías con la camiseta blanca del Real Madrid, eso me enorgullece». Pese a ello, Eden Hazard llegó a disputar con el Real Madrid 76 partidos en cuatro temporadas, aunque con un bajo y pobre bagaje goleador, con tan sólo siete tantos, cifra inferior a lo que promedió por campaña con el Chelsea.

«Juego tenis, pádel, corro un poco, juego al fútbol con mis amigos y me mantengo activo», señala el belga en esta nueva vida apartada del fútbol, antes de jugar este amistoso benéfico con otras leyendas y amigos: «Es sólo un partido amistoso, pero cuando juegas al fútbol quieres ganar. Vi al equipo hoy. Es un equipo bastante bueno con algunos de mis ex jugadores y buenos amigos, así que divirtámonos, marquemos goles y hagamos felices a los aficionados».

Sobre su etapa en el Chelsea, la más brillante de su carrera, Eden Hazard reconoce que « fue el mejor recuerdo de mi carrera futbolística», en concreto su segunda temporada junto a José Mourinho: «Mi mejor temporada fue la segunda con Mourinho, cuando ganamos la Premier League y la Copa de la Liga. El entrenador era The Special One y es muy difícil explicar los sentimientos después de los partidos con los aficionados todos contentos.

Sobre su futuro profesional, Hazard reconoce que no se ve dirigiendo, siendo entrenador a gran escala, aunque deja una pequeña puerta abierta para dirigir a jóvenes: «No sé viene ahora. No creo que vaya a entrenar profesionalmente, pero creo que puedo entrenar para equipos juveniles. Tengo hijos y quiero enseñarles a jugar al fútbol».