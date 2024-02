Hazard y sus cinco kilos de más en vacaciones: «No me pidas que corra en esas semanas…»

Eden Hazard ha sido uno de los jugadores más talentosos de este siglo, capaz de lo mejor cuando estuvo en su pico de rendimiento, aunque también un jugador transparente, divertido y especialmente sincero. Así lo demostró en una reciente entrevista en el que no ha tenido reparos para reconocer que durante sus verano, cuando estaba al máximo nivel, se dejaba ir en su entrenamiento y alimentación: «Cada verano engordaba 4 ó 5 kilos porque pensaba que ya había dado mucho durante diez meses. No me pidas que corra en esas tres o cuatro semanas».

«¿Si llegaba fuera de forma? Es verdad. Cada verano engordaba 4 ó 5 kilos porque pensaba que ya había dado mucho durante diez meses. Pones tu cuerpo al máximo nivel y la gente te da patadas. Así que tu tiempo libre es tu tiempo libre», respondía sin tapujos Hazard, al que siempre se le ha criticado y mirado con lupa en cada lesión en el Real Madrid y su estado de forma, a veces pareciendo lucir ‘tripita’: «No me pidas que haga nada. Me gusta estar con mi familia, ir a la playa… No me pidas que corra en esas tres o cuatro semanas. Puedo jugar al fútbol en la playa con mis hijos, no hay problema, pero no me pidas que corra».

El belga explica que era consciente de esta situación, lo asume y trabajaba durante el primer mes para estar al cien por cien desde el siguiente mes de competición: «Pero si nos fijamos en toda mi carrera, el primer mes de temporada es la parte en la que pensaba que era sólo el principio, y luego, a partir de septiembre y octubre, estaba volando, porque necesitaba tiempo para poner mi cuerpo y mi mente de la mejor forma. Así que sí, es verdad, volví de las vacaciones con cinco kilos, lo sabía».

De hecho, Hazard ha hecho referencia, en el podcast de su amigo y excompañero Obi Mikel, que «como belga, me encantan las cervezas porque mi país tiene las mejores cervezas del mundo», y que pese a que se controlaba, reconoce que «no solía beber todos los días porque no es verdad, pero a veces después de un buen partido, una o dos están bien».

Su decepcionante paso por el Real Madrid

El de Eden Hazard ha sido uno de los fichajes más decepcionantes del Real Madrid en este siglo, sus números están ahí además de sus numerosas lesiones. El belga lo sabe y considera que, de no ser por la pandemia, otro gallo habría cantado: «Creo que tuve mala suerte en esa etapa con el Covid. Fui a Dallas a operarme y cuando vine a Madrid ya estaba el Covid. En dos meses de confinamiento, solo en casa, hacía yo la recuperación. Si tuviera que elegir cambiar una sola cosa es haberle pedido al doctor que viniera un fisio. Cuando volvimos al campo, me machaqué, pero mi tobillo ya no era el mismo y me rompí todo la temporada después. El resto, ya sabes la historia».

«Hacía ejercicios en casa y para mí, era suficiente. No pensé que había que hacer más. Después de dos meses me di cuenta que si debí hacer más. Cuando volví al campo, lo noté», explica Hazard sobre aquel momento crucial a su parecer, del que se arrepiente: «Y estuvimos así de cerca de ser campeones, así que le decía a Zidane ‘quiero ayudar, quiero empujar’ y luego el día que acabamos campeones dije ‘no, no puedo hacer más, estoy acabado’. Mi cuerpo está sufriendo mucho, así que necesito hacer una rehabilitación adecuada, pero ya era el final de la temporada».

La exigencia del Real Madrid

Eden Hazard desvela también el nivel de exigencia del Real Madrid era mucho mayor al del Chelsea, tirando de comparaciones: «El Chelsea es más familiar. En el Madrid, había que ganar. En el Chelsea, perdíamos y al día siguiente nos reíamos un poco en la ducha. Eso no pasaba en el Madrid. Cuando digo reir, digo algo así como que el partido ya estaba pasado y había que enfocarse en el siguiente partido. Nos reíamos y a ganar el siguiente. En Madrid es igual, pero no así. Es distinto. En equipos grandes cuando se pierde siempre hay un drama. En Madrid podrías sentir en el entreno que la gente no estaba del todo feliz si se perdía un partido».

«No sentía presión. En serio. En el momento en el que me retiré sentí que era una pena que las cosas fueran así. El Madrid era mi sueño. En el primer partido de la temporada estaba lesionado, vi el partido desde el palco VIP y pensé ‘este estadio es para mí, es donde quiero triunfar’», explicaba con cierta frustración Hazard, que explica: «Cuando me retiré, es la espina que me queda… No haber hecho felices a los aficionados del Madrid. Las lesiones no me ayudaron claro. Podría estar cinco horas hablando de eso… Las cosas pasan. Si volviera atrás, haría lo mismo».

La figura de Zidane y Ancelotti

Sobre Zinedine Zidane, su primer entrenador en el Real Madrid, Hazard explica que «no habla mucho, no te da muchas instrucciones» y que te dice «que juegues, disfrutes y trates de marcar y ganar el partido», explica el ex madridista, que añade: «Es muy diferente a Mourinho u otros entrenadores. Todos son diferentes. Si Zidane se hubiese quedado no sé si hubiese mejorado mi carrera. Él triunfaría donde sea. Todo lo que hace, triunfa. Es bueno en todo. Igual no en el United (risas). Tiene su manera de hacer las cosas. Cuando entrenas al Real Madrid, piensa que le tienes que decir a Bellingham tú vas a dar un pase así… No. Bellingham sabe como pasar el balón. Como entrenador tienes que poner a los mejores en la mejor posición para ganar partidos. No dar tantas instrucciones. Sal, haz tu magia, se feliz. Cuando eres felices, rindes».

También habla sobre Carlo Ancelotti, con el que vivió la peor parte de su paso por el Real Madrid, el final: «Carlo es de los mejores para mí. Es buen tipo, buena relación con los jugadores, me gusta como nos tratamos. Siempre hubo respeto. No pude darle más porque no jugaba. Vini, Rodrygo eran muy buenos y perdí mi sitio en el campo. Igual no estaba feliz por como entrenaba. Pero la manera de entrenar de Carlo es una de las mejores».

El Balón de Oro, Vinicius y Mbappé

Por último, Hazard habló sobre los jugadores más determinantes en este momento en el fútbol europeo: «Mbappé y Haaland son diferentes. Si hablas de Haaland es el que marca 50 goles cada temporada jugando bien o mal. No he visto nada así. Marca cada partido tres goles. En el área, es imparable… Mbappé y Vinicius son distintos. Vinicius va a llegar a ese nivel. No sé si ganará el Balón de Oro, pero es top y está a ese nivel. Y Rodrygo, soy muy fan de Rodrygo».

«El Balón de Oro de ahora va de quien marca más goles y gana la Champions. Es opinión», dice Hazard sobre los méritos que determinante el título individual, aunque él tiene su propia forma de entenderlo: «Si hablas de mejor jugador ahora… No sé, Haaland es genial, ganó la Champions y merece el Balón de Oro. Para mí, como jugador de fútbol, no es la manera que me gusta ver fútbol. Amo marcar goles. Claro que le respeto, pero no veo fútbol para ver a Haaland. Veo fútbol para ver a Bernardo Silva, De Bruyne, Bellingham, Grealish…».