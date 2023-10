Hazard desvela los motivos de su retirada: «Ya no disfrutaba yendo a entrenar»

Eden Hazard ha vuelto a los terrenos de juego tras anunciar su retirada del fútbol el pasado 10 de octubre. El futbolista belga disputó un partido benéfico en Calais, Francia, junto a varios ex jugadores como Pires, Giuly, Deschamps, Karembeu, Blanc, Van Buyten, Lehman o el padre de Kylian Mbappé, al que le dio una asistencia de tacón. Tras el partido, el jugador desveló los motivos de su retirada del fútbol.

«Siempre dije que dejaría de jugar en cuanto dejara de divertirme en el campo», comenzó diciendo el ex del Real Madrid que colgó las botas después de rescindir el año de contrato que le quedaba con el club blanco y de un mercado estival en el que ni siquiera hubieron rumores de un posible nuevo destino para él. Finalmente, a sus 32 años, optó por poner punto y final a su carrera.

Hazard habló para los medios al término del choque benéfico y reconoció que no le costó mucho tomar esta decisión: «Nunca es fácil tomar una decisión así, pero tampoco voy a decir que fuera difícil; es algo que había reflexionado mucho, tenía el apoyo de la gente que me conoce y que sabe que tengo muchas ganas de hacer otras cosas con mi vida fuera del fútbol», explicó el belga que cuenta con un palmarés de leyenda.

El ex del Real Madrid vivió un último año aciago en el conjunto madridista donde las cosas no le salieron como esperaba. La falta de minutos fueron uno de los motivos que le llevó a tomar la decisión de dar por finalizada su carrera, tal y como reconoció el propio Hazard. «La última temporada fue complicada y cuando dejé la selección ya lo tenía todo pensado; ya no disfrutaba yendo a entrenar y a medida que jugaba menos se hacía más complicado».

Hazard y la opción de Arabia Saudí

El ex jugador belga desveló que ni siquiera se planteó la opción de irse a Arabia Saudí o a la MLS para terminar su carrera y embolsarse un gran dinero al año como están haciendo otros futbolistas. Para Hazard el dinero no lo es todo y se decantó por la retirada antes que por los millones de Arabia para «disfrutar lejos de los terrenos de juego». «No jugaría en ningún sitio por dinero, tengo 32 años y toda una vida por delante para disfrutar lejos de los terrenos de juego»

«Aún no extraño el fútbol, ahora me estoy tomando un tiempo para mí. Pero lo extrañaré, por supuesto. Veo partidos por televisión, mis hijos juegan, así que nunca estaré alejado del todo. Estoy en paz conmigo mismo, estoy calmado», comentó la leyenda belga que aseguró estar disfrutando de la vida junto a los suyos.

«Estoy disfrutando de la vida. Hago cosas normales como andar en bicicleta, jugar al golf, viajar. Quiero ser una persona normal», explicó el ex jugador de Lille, Chelsea y Real Madrid. Hazard colgó las botas habiendo ganado prácticamente todos los títulos que ha disputado. En Francia fue campeón de la Ligue 1 y la Copa con el Lille, en el Chelsea ganó dos veces la Premier League, una FA Cup y una League Cup, además de dos Europa League. Por último, en el Real Madrid conquistó la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y Europa, la Champions League y el Mundial de Clubes. Casi nada.