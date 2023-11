Hazard vuelve a los terrenos de juego… ¡con el Rayo Majadahonda!

Hace poco más de un mes que Eden Hazard anunció su retirada del fútbol, pero el belga decidió continuar su vida en la capital de España aunque lejos de los terrenos de juego. El ex del Real Madrid tuvo ofertas para continuar su carrera en la MLS pero decidió que era hora de colgar las botas. Pero este martes, el ex futbolista decidió desempolvarlas para volver a vestirse de corto pero no con los colores del 14 veces campeón de Europa sino con el equipo de su hijo, el Rayo Majadahonda.

Los hechos sucedieron en el campo de La Oliva, Majadahonda, donde Eden Hazard se ejercitó con el Rayo Majadahonda, equipo que milita en la Primera RFEF, la misma categoría que el Real Madrid Castilla, filial del conjunto madridista. La noticia saltó cuando el club de Majadahonda colgó una instantánea en su redes sociales del ex jugador de Real Madrid, Chelsea y Lille posando con los niños de la cantera del conjunto madrileño al término del entrenamiento.

«Foto de familia tras el entrenamiento. ¿Encontráis al infiltrado? Encantados de que nos acompañe una leyenda como tú, Eden Hazard», publicó el Rayo Majadahonda en su perfil oficial de redes sociales. Todo surgió a petición de su hijo Yannis, el mayor de los cuatro que tiene el belga, que milita en el Infantil C del conjunto madrileño.

📸 Foto de familia tras el entrenamiento. 👓Encontráis al infiltrado 🕵️‍♂️? 🙌 Encantados de que nos acompañe una leyenda como tú @hazardeden10 pic.twitter.com/rZHKYyKeek — CF Rayo Majadahonda 🤍⚡️💙 (@RMajadahonda) November 14, 2023

Hazard gestó esta sorpresa con su hijo mayor y con el permiso del entrenador del equipo. El ganador de 16 títulos y nominado hasta seis veces al Balón de Oro habló con el entrenador para ver si se podía llevar a cabo, y este no dudó en dar el visto bueno a que toda una leyenda del fútbol mundial como él pudiera ejercitarse con ellos durante una sesión y así cumplir con el sueño de algunos de los compañeros de su hijo mayor de entrenar .

Hazard y su retirada

Así, el ex jugador volvió a vestirse de corto, a disfrutar de la que ha sido su pasión durante y cumplir los sueños de los más pequeños durante una tarde. Hazard, que anunció su retirada el pasado 10 de octubre a los 32 años, no había vuelto a ejercitarse con un equipo de fútbol desde entonces. El belga se ha quedado en Madrid y sus hijos juegan uno en el Rayo Majadahonda y otro en el Real Madrid.

«Debes escucharte a ti mismo y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años y más de 700 partidos jugados, he decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Pude hacer realidad mi sueño, jugué y me divertí en muchos campos de todo el mundo», comentó el ex jugador tras comunicar su retirada.

Sus últimos años en el Real Madrid no fueron como se esperaba. Llegó siendo una estrella tras triunfar en el Chelsea, pero las lesiones ha marcado su carrera en el conjunto madridista y no pudo demostrar todo el talento que tenía en sus botas y que le llevaron a estar nominado al Balón de Oro hasta en seis ocasiones. Esto provocó que no tuviera apenas minutos en el cuadro blanco y acabó desencadenando en lo inevitable, su retirada.