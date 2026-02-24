Sale a la luz otro error del árbitro del Osasuna-Real Madrid: balón en juego antes de la revisión del 2-1

La polémica arbitral sigue dando que hablar tres días después del Osasuna-Real Madrid de la vigesimoquinta jornada de Liga. Los dos tantos locales contaron con la participación del VAR. El primero de ellos llegó desde el punto de penalti después de que Figueroa Vázquez mandara a Quintero González a revisar la acción entre Budimir y Courtois y el árbitro de campo señalara la pena máxima. El segundo y definitivo gol, obra de Raúl García de Haro, también tuvo la incertidumbre del videoarbitraje. El colegiado acabó concediendo el tanto, anulado por fuera de juego en primera instancia.

Sin embargo, los futbolistas del Real Madrid no pasaron por alto un error de Quintero González en la jugada. En un primer momento, el árbitro de campo realizó la señal de fuera de juego para reanudar el partido. Con el equipo blanco en busca de la victoria, Courtois puso el balón en juego rápidamente. El balón ya se encontraba en movimiento y Quintero González señalizó para reanudar la jugada con el fuera de juego, suficiente para no volver a revisar la acción. El colegiado onubense detuvo de nuevo el juego y, esta vez, dio por bueno el tanto osasunista.

Los jugadores merengues reclamaron a Quintero González que el balón ya estaba en juego antes de que el VAR volviera a intervenir. «Vini, no puede pitar y luego seguir», señaló Brahim Díaz al brasileño, que portó el brazalete de capitán en los minutos finales. Kylian Mbappé fue uno de los más vocales en las protestas. «Tú no puedes pitar una ahí y volver atrás. Son las reglas». El colegiado se excusó ante el francés: «Ha sido una confusión. No ha sido bajo mi autorización».

El descuento del Osasuna-Real Madrid

La conversación, recogida por las cámaras de DAZN, muestra la tensión vivida en los minutos finales del Osasuna-Real Madrid. Los blancos también reclamaron el escaso tiempo añadido, que dejó apenas sin capacidad de reacción ante el segundo tanto local. El Real Madrid intentó la remontada en la recta final, pero acabó sucumbiendo ante un conjunto rojillo que buscó la victoria en lugar de plantarse en bloque bajo y firmar el empate. Una concatenación de errores, tanto en salida de balón como en la línea defensiva, -en el fuera de juego y en la defensa del área- acabaron en el definitivo 2-1 a favor de Osasuna.

Los dos minutos que pasaron entre que se pitó fuera de juego… y se acabó dando el gol a favor de Osasuna 💥#Super8 pic.twitter.com/7ibTdRz4pN — DAZN España (@DAZN_ES) February 23, 2026

El intento de remontada estuvo liderado por un Vinicius Junior que marcó el tanto del empate tras una buena acción individual de Fede Valverde. Cuando el uruguayo se retiró del terreno de juego, con molestias, el brasileño portó el brazalete de capitán. Un distintivo que no le privó de que Quintero González le mostrara una cartulina amarilla por protestar. Entre sus reclamaciones estuvo el escaso tiempo de descuento, motivo por el cuál pidió explicaciones, sin éxito, al colegiado.