Camavinga, el escudero de Arbeloa

Eduardo Camavinga se ha convertido en uno de los intocables de Álvaro Arbeloa desde su desembarco en el banquillo del Real Madrid. El futbolista francés ha participado en los diez partidos que ha dirigido el técnico salmantino. Un pleno en el que sólo le acompañan Fede Valverde y Arda Güler y que demuestra la importancia que ha adquirido el futbolista de 23 años en sus esquemas.

Además, Camavinga ha partido desde el once titular en ocho de ellos. Únicamente fue suplente en el encuentro de Copa del Rey ante el Albacete -el estreno de Arbeloa al frente del primer equipo- y en la derrota ante el Benfica en la última jornada de la fase de liga de la Champions. Dos de las tres derrotas de la ‘era Arbeloa’ han llegado con el mediocampista galo como suplente. En la última, ante Osasuna en El Sadar, Camavinga sí fue titular y no cuajó una buena actuación en el tropiezo del Real Madrid en el feudo navarro.

Desde la baja de Jude Bellingham en el inicio del partido ante el Rayo Vallecano, Álvaro Arbeloa ha apostado por seis futbolistas para formar el centro del campo y la delantera merengue. Al no poder contar tampoco con Rodrygo como atacante por derecha en un 4-3-3, el ex técnico del Castilla ha optado por una medular compuesta por Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Arda Güler y Vinicius y Mbappé con libertad por todo el frente del ataque. En este esquema, Camavinga se mueve por el flanco izquierdo del centro del campo, tejiendo alianzas con Vinicius y Carreras en este sector ante la ausencia de Bellingham.

El futbolista inglés suele realizar estas labores, aunque el centrocampista francés ofrece un perfil más organizativo y de menor vocación ofensiva que el Bellingham. La baja de Dani Ceballos, sumada a que el ‘5’ tendrá un tiempo de baja mayor del esperado, pone aún más peso sobre las botas de Camavinga para llevar la batuta en el centro del campo del Real Madrid. El francés completó ante el Benfica un buen partido en un escenario exigente, que no pudo refrendar con un buen partido en El Sadar. De nuevo frente al conjunto portugués, en la vuelta del playoff de la Champions, Camavinga volverá a probarse como titular en un encuentro decisivo para el devenir de la temporada del Real Madrid.

Camavinga encuentra la continuidad física

Las lesiones han sido uno de los principales hándicaps de Eduardo Camavinga a la hora de asentarse como titular en el Real Madrid. El futbolista francés ha encontrado la continuidad física esta temporada, en la que sólo se ha perdido las cuatro primeras jornadas de Liga y un tramo de tres partidos durante la primera quincena de diciembre. Camavinga ha participado de manera consecutiva en 14 partidos, cuatro bajo la dirección de Xabi Alonso y los diez últimos con Álvaro Arbeloa. Con un tercio de Liga por delante (13 jornadas), el francés ya ha igualado los 19 encuentros que disputó el último curso.

La falta de continuidad física había sido uno de los impedimentos para que el joven futbolista puliera su desarrollo como centrocampista del Real Madrid. Camavinga cuenta con la confianza de Arbeloa y los partidos suficientes para asentarse en la medular merengue en su quinta temporada en el club. Con 23 años, establecido como titular y con el respaldo de Valverde y Tchouméni en labores defensivas, ha llegado el momento de brillar para Eduardo Camavinga.