La explicación de Quintero González a Courtois por su penalti en Pamplona: «No tocas balón»

El Real Madrid cayó derrotado en Liga después de ocho triunfos consecutivos en la competición doméstica. La racha se vio cortada en El Sadar, un feudo históricamente complicado para el conjunto blanco, donde Osasuna se impuso por 2-1 con tantos de Budimir, de penalti, y de Raúl García del Haro. La pena máxima concedida en Pamplona fue la mayor polémica del partido, en una acción que no consideró como tal Quintero González sobre el césped y de la que avisó Figueroa Vázquez desde el VAR. El colegiado de campo explicó a Courtois la acción en el descanso del encuentro.

Un leve pisotón del portero belga sobre Ante Budimir fue suficiente para que el videoarbitraje entrara en escena. En el túnel de El Sadar, instantes antes del comienzo de la segunda mitad, se produjo una conversación entre tres futbolistas del Real Madrid y Alejandro Quintero González al respecto de la acción. Dos de ellos, Thibaut Courtois y Raúl Asencio, fueron los involucrados en la jugada que desencadenó el primer gol local, a los que se sumó un Dani Carvajal que ejerció como capitán en ese momento. «El problema es que tú no tocas balón», explicó el árbitro onubense a Courtois.

El propio Quintero González no apreció penalti sobre el terreno de juego -incluso amonestó a Budimir por la acción- y fue Figueroa Vázquez, desde la sala VOR, el que solicitó al árbitro de campo revisar la jugada. El atrevimiento del colegiado VAR para rearbitrar esta jugada contrasta con su actuación en pasadas jornadas, en perjuicio del Real Madrid. Figueroa Vázquez no revisó la tarjeta roja a Huijsen ante la Real Sociedad ni avisó al árbitro por varias acciones punibles en al área del Rayo Vallecano en el empate a cero del conjunto blanco en el feudo rayista.

Sí lo hizo en el penalti de Courtois sobre Budimir, que transformó el propio futbolista croata para adelantar a Osasuna antes del descanso. En la conversación captada por las cámaras de DAZN, Carvajal tomó la palabra para preguntar a Quintero González sobre el por qué de su decisión. «La portería sola, tío. Él mismo sabe que llega tarde y yo creo que hay sanción», argumentó el colegiado. El portero rebatió que el contacto se produjo al mismo tiempo entre él y el jugador de Osasuna. «El problema del pie con pie, es que tú no tocas balón», prosiguió el árbitro.

📹 IMAGEN DAZN La charla del árbitro con Carvajal y Courtois tras el penalti pitado contra el Real Madrid#ElPost pic.twitter.com/Ako868EO2J — DAZN España (@DAZN_ES) February 22, 2026

La explicación de Quintero González a Courtois

Thibaut Courtois no quedó conforme con los argumentos de Quintero González. «Yo no hago un gesto para dar», explicó el belga. El colegiado del encuentro zanjó la conversación incidiendo en su argumento inicial: «Eso lo hemos valorado porque has llegado, has pisado y es un balón tardío». La jugada de la polémica fue, a la postre, decisiva. El conjunto blanco logró empatar el encuentro con un tanto de Vinicius, pero Raúl García del Haro colocó el 2-1 definitivo en la recta final. Una derrota del Real Madrid que, sumada al triunfo del Barcelona ante el Levante, devuelve a los culés al liderato liguero una jornada después.