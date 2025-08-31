Así condicionó el VAR a Sánchez Martínez para anular el gol de Güler por mano: «Se ve la inmediatez»

El Real Madrid terminó muy indignado la noche de este sábado después de que Sánchez Martínez y Pulido Santana desde VAR anulasen tres goles suyos, dos por fuera de juego de Kylian Mbappé y uno por mano de Arda Güler. Y es que el conjunto blanco que dirige Xabi Alonso al final sufrió más de la cuenta en los últimos minutos del choque debido a estas decisiones arbitrales, pero afortunadamente logró firmar los tres puntos que certificaron su tercera victoria consecutiva en Liga.

El gol invalidado que terminó por desesperar a todo el madridismo fue el que anotó Güler en el minuto 55, un tanto que hubiera significado el 3-1 a favor de los de Xabi Alonso para disfrutar de un partido más cómodo y sin sustos de última hora como sucedió ayer. Después de un buen disparo de Franco Mastantuono que desvió Leo Román, Valjent trató de rechazar el balón, pero el esférico impactó directa y accidentalmente en el brazo de Güler, quien anotó a placer.

En un primer momento, Sánchez Martínez no anuló el gol por la mano involuntaria del centrocampista tuco, pero Pulido Santana sí que le recomendó desde el VAR que revisara la acción. «Te recomiendo una revisión para que valores una potencial mano para poder anular el gol. En mi opinión, la mano existe y en la jugada hay cierta inmediatez», afirmó el árbitro del VAR tal y como se puede escuchar en el audio publicado por la Federación Española de Fútbol.

«Quiero ver en cortos la mano y me la dejas muy parada. Páramela en el punto de contacto. Perfecto, y ahora me la amplías y quiero valorar la inmediatez de la acción… La mano es accidental e inmediata, voy a anular el gol», dijo Sánchez Martínez para justificar su decisión. Este tanto invalidado encendió sin duda al Real Madrid, sobre todo teniendo en cuenta que horas antes en Vitoria se había permitido una infracción idéntica de Giuliano Simeone que sí subió al marcador para el Atlético contra el Deportivo Alavés.

Los pupilos del ‘Cholo’ no se fueron de vacío de Mendizorroza gracias a que no la vio García Verdura sobre el césped y González Fuertes en el VAR. «A mí también me ha sorprendido», dijo Xabi Alonso en la rueda de prensa post partido. Y es que la acción fue muy parecida e incluso más evidente la de Giuliano, ya que este tocó la pelota claramente con la mano para orientársela antes del disparo que significó el 0-1 del Atlético en Vitoria.