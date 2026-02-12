Así quedan los grupos de la UEFA Nations League: los rivales de la selección española, cuándo son los partidos…

La UEFA ha sorteado este jueves los grupos de la próxima edición de la Liga de las Naciones -también llamada UEFA Nations League-, el torneo oficial que se disputará en los próximos meses, después del Mundial, y que llega a su quinta edición.

Así queda el grupo de España en la Liga de las Naciones

España ha quedado encuadrada A3. La selección española se medirá a Croacia, Inglaterra y República Checa. Cabe recordar que el equipo de Luis de la Fuente ganó una edición de esta UEFA Nations League y que en la última edición fue subcampeona: perdió ante Portugal en la última final por penaltis.

Todos los grupos de la UEFA Nations League

La UEFA ha sorteado todas las ligas de las que componen la UEFA Nations League, que son cuatro.

La Liga A queda así:

Grupo 1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía

Grupo 2: Alemania, Holanda, Serbia y Grecia

Grupo 3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa

Grupo 4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales

Liga B:

Grupo 1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte

Grupo 2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte

Grupo 3: Israel, Austria, Irlanda y Kosovo

Grupo 4: Polonia, Bosnia-Herzegovina, Rumanía y Suecia

Liga C:

Grupo 1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino

Grupo 2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia o Gibraltar

Grupo 3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia

Grupo 4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo o Malta

Liga D:

Grupo 1: Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo y Andorra

Grupo 2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein

Cuándo juega la selección española en la UEFA Nations League

Esta UEFA Nations League, que es la quinta edición del torneo, se disputará en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026. Son seis partidos que jugará España. Los primeros cuatro se disputarán del 24 de septiembre al 6 de octubre y los otros dos del 12 al 17 de noviembre. No hay fechas exactas confirmadas.

Si España queda entre los dos primeros clasificados en el grupo, jugará cuartos de final, que se disputará a eliminatoria de ida y vuelta: 25 de marzo y 30 de marzo de 2027. Lo último será la fase final a formato Final Four del 7 al 15 de junio en una sede aún por determinar.