La infidelidad consentida de Huijsen al Real Madrid: se puso la camiseta de otro equipo por este motivo

La temporada de Dean Huijsen finalizó a la vez que el curso del Real Madrid. El central blanco acabó fuera de la lista de Luis de la Fuente para el actual Mundial 2026 y extendió varias semanas más sus vacaciones antes de ponerse al servicio de José Mourinho esta próxima temporada. Este domingo llamó la atención Huijsen, al que se le pudo ver en sus redes sociales ‘traicionando’ al Real Madrid, una infidelidad consentida: celebró el ascenso a Primera División de ‘su’ Málaga CF.

Dean Huijsen compartió en la noche del domingo una imagen junto con dos amigos ataviados todos con la camiseta del Málaga, concretamente la nueva elástica que vestirá (ahora sí) el equipo andaluz en su regreso a Primera División, tras tumbar a la UD Almería en su propio estadio en los play off de ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

Aunque pueda sorprender ver a un futbolista del Real Madrid con una elástica que no sea la del conjunto blanco, no sorprende en absoluto ver a Huijsen con los colores del Málaga. El central, pese a nacer en Ámsterdam, en Países Bajos, se crió en Málaga, donde se formó también futbolísticamente. De hecho, la suya fue una operación importante para las arcas del club blanquiazul, ya que dejó en 2021 casi 500.000 euros por un joven de tan solo 16 años.

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La Juventus le formó en su última etapa y pasó por la Roma antes de firmar por el Bournemouth a cambio de 22 millones de euros. Tras su gran año en la Premier, el Madrid le firma por más de 62 kilos.

Huijsen le guarda un especial cariño al Málaga como club, muestra de ellos es que también se le pudo ver en el palco de La Rosaleda durante este play off, apoyando al equipo. El club blanquiazul es uno de esos que despierta mucha simpatía entre los jugadores que pasan por allí, sean o no de la casa o malagueños de nacimiento o crianza. Otros jugadores de pedigrí como Isco Alarcón, Joaquín Sánchez o Salomón Rondón, dejaron mensajes en sus redes.

En el caso de Isco Alarcón, ex madridista y actualmente en el Betis, también celebró el ascenso blanquiazul con una fotografía de su televisor en el momento del 0-2 del Málaga en Almería, obra del malagueño David Larrubia al que menciona en su publicación junto con el Málaga CF al grito de «¡Vamos!».

Volviendo a Huijsen, el jugador del Real Madrid continúa de vacaciones, aunque ya ha dejado ver en sus redes sociales que se mantiene en forma y entrenando para cuando vuelva a los entrenamientos con el equipo, en una nueva etapa de la mano de un entrenador exigente como José Mourinho, al que conoce de su año en la Roma.

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Entre algunas de las pistas que ha ido dejando el central sobre cómo está disfrutando de su tiempo libre, están algunas imágenes disfrutando entre elefantes o cantando con amigos en un karaoke.