Nuevo detalle de Vinicius en redes sociales: se quita la foto de perfil el día de su cumpleaños

Vinicius Jr. se encuentra en un momento clave de su carrera. El brasileño viene de llevarse un duro golpe tras la eliminación del Mundial. Sin embargo, todos los ojos siguen puestos en él, ya que aún tiene pendiente la renovación con el Real Madrid. En el día de su cumpleaños, el jugador ha puesto una foto de perfil en negro para su cuenta de Instagram, un mensaje que no puede descifrarse con certeza.

Cada persona celebra a su manera el hecho de haber vivido 365 días más. En el caso del extremo, el gesto ha sido muy curioso. Una de las lecturas más lógicas sería pensar que es una forma de representar que, después de caer con Brasil, no hay lugar para la alegría. Sin embargo, esa respuesta solo la tiene el futbolista.

El contexto en el que Vinicius ha hecho este particular cambio lo hace todo más difícil, ya que está a caballo entre el Mundial y su renovación con el Real Madrid. No obstante, el conjunto blanco está mostrando tranquilad respecto a su nuevo contrato, por lo que no debería tener relación con su cuenta de Instagram

El brasileño no es debutante con estas modificaciones destacadas en redes sociales. A finales del 2025, el jugador cambió su foto de perfil con la camiseta de su club por otra con la de Brasil. Este gesto generó mucha polémica ya que ocurrió después de que recibiera pitos en el Santiago Bernabéu.

Nueva temporada, nuevas oportunidades

El extremo cierra un año complicado a nivel personal, además de quedarse sin títulos. Sin embargo, su rendimiento individual en el Mundial ha dejado claro que tiene mucho que ofrecer, con cuatro goles y una asistencia en 505 minutos jugados.

Vinicius tiene un nuevo reto por delante, con José Mourinho al frente de las operaciones. La llegada del entrenador portugués supone un cambio radical al que toda la plantilla tendrá que adaptarse. El brasileño no parece muy animado para celebrar su cumpleaños, pero tendrá algo más de tiempo para descansar tras caer en los octavos de final del Mundial.