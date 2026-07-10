Primera reacción de Vinicius tras la eliminación en el Mundial: «Me disculpo, voy a luchar por nuestro sueño»

Vinicius ha conseguido ganarlo todo con el Real Madrid. Sin embargo, aún tiene pendiente levantar algún título con Brasil. Este Mundial era una oportunidad de oro y caer ante Noruega ha supuesto un durísimo golpe, con un penalti que le dejó señalado. El extremo no ha buscado excusas y ha pedido perdón mediante un comunicado en su cuenta de Instagram.

Los Vikingos han mostrado un rendimiento sorprendente, con un Haaland en plena forma. Sin embargo, Vinicius deja claro que deberían haber pasado la eliminatoria: «La sensación de frustración es absurda. Teníamos un equipo lo suficientemente fuerte como para llegar más lejos y no lo hemos conseguido».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

El brasileño no ha tenido problemas para reflejar su dolor, aunque recuerda que no es la primera vez que se enfrenta a una situación así: «Casi cuatro años después, vuelvo a pensar en lo que escribir tras una decepción en el Mundial. He visto a tanta gente de todas las edades apoyándome, abrazando nuestro sueño, que sería injusto guardar silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar».

La actuación individual de Vinicius no ha pasado desapercibida, algo que destaca: «Sé lo mucho que me he preparado, lo mucho que me he concentrado, lo mucho que quería esto por vosotros, por mi familia». El jugador del Real Madrid consiguió cuatro goles y una asistencia en 505 minutos.

El objetivo no cambia

Hablar del Mundial sin mencionar a Brasil parece algo casi imposible. El extremo concluye su comunicado advirtiendo que dará el 100% para lograr la ansiada sexta estrella: «Pido perdón y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo».

El primer penalti fue uno de los puntos claves del partido ante Noruega. Vinicius estaba en el campo, pero fue Bruno Guimarães el que asumió la responsabilidad. El fallo del centrocampista del Newcastle lo cambió todo, aunque el jugador del Real Madrid ya explicó que fue una decisión de Ancelotti.