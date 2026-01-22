Zidane saca una sonrisa al madridismo con el tono de su móvil en su último anuncio con Adidas

Zinedine Zidane es el protagonista de la última campaña publicitaria de Adidas de cara al Mundial 2026. El francés ejerce de jefe de un operativo que distribuye zapatillas del gigante alemán dando órdenes a otras leyendas del fútbol mundial. Entre los presentes se encuentran David Beckham, Kaká, Xavi Hernández o Del Piero.

Aunque quizá el detalle más llamativo del anuncio no sea la constelación de estrellas de la marca de las tres rayas, sino el sonido que suena cuando Paul Pogba llama a Zidane para comunicarle que la operación estaba en marcha. Zizou tiene en su teléfono el himno de la Décima Copa de Europa del Real Madrid y se puede escuchar claramente en el anuncio.

Hay que recordar que Zidane se encuentra en la actualidad sin equipo, pese a los incesantes rumores de que su regreso al Real Madrid podría haberse producido. El galo está a la espera de coger las riendas de la selección francesa este próximo verano después de que Didier Deschamps renuncie al cargo de entrenador de los Blues.

Como se puede ver Zidane no ha olvidado a un Real Madrid que luce con orgullo. El francés protagonizó una de las rachas más increíbles de toda la historia del fútbol ganando tres Champions League consecutivas con el conjunto blanco. Al mismo tiempo, como jugador, Zizou marcó el tanto más bonito de la historia de las finales europeas en 2002 para dar el triunfo ante el Bayer Leverkusen.

La canción interpretada por RedOne y que es el oficial conocido como el Himno de la Décima acumula 34 millones de reproducciones en YouTube y es un auténtico emblema para la afición del Real Madrid. Ahora Zidane se ha encargado de dar foco internacional al cántico blanco con el último anuncio de Adidas que también promete millones de reproducciones con este enorme elenco de estrellas.