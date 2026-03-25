Así fue el rescate de un operario atrapado en la corona de una palmera de 17 metros en Valencia

Momentos dramáticos y de máxima tensión han sido los vividos este martes en el transcurso del rescate que los bomberos del Ayuntamiento de Valencia han tenido que llevar a cabo cuando un operario ha quedado atrapado en la corona de una palmera de 17 metros de altura mientras efectuaba trabajos de poda. En un momento del citado rescate, el operario, además, ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, lo que ha obligado a los bomberos a tomar una decisión de urgencia para salvar la vida del herido: la de provocar una caída controlada de la palmera. Todo ello ha quedado grabado en el vídeo que ilustra esta información y que permite ver cómo se produjeron los hechos en aquellos momentos críticos, de los que OKDIARIO ha informado ya este martes.

Los acontecimientos se precipitan cuando los bomberos del Ayuntamiento de Valencia reciben el aviso de que había un varón que se encontraba atrapado en la copa de una palmera. Y que estaba padeciendo, además, dificultades respiratorias.

Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, los bomberos activan al grupo de rescate, pero, en el transcurso de la intervención, también quedó atrapado uno de los rescatadores que trabajaba para liberar al operario atrapado en la corona de la palmera de 17 metros de altura.

La situación, que ya alcanza un estado crítico, se agrava aún más. Y, en concreto, ese agravamiento se produce cuando el operario entra en parada cardiorrespiratoria. Una circunstancia que obliga a tomar decisiones rápidas a los profesionales.

Los bomberos no dudan ni un instante. En concreto, provocan la caída controlada de la palmera en la que estaban trabajando para poder auxiliar a la víctima de inmediato, porque no hay tiempo que perder. Mueven la citada palmera, de 17 metros, con una precisión milimétrica, hasta hacer que caiga exactamente en el lugar que habían calculado. El operario ha sido trasladado tras el rescate al Hospital La Fé de Valencia.