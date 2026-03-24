Un operario resulta atrapado mientras podaba una palmera de gran altura en Valencia

Un operario ha resultado herido este martes en Valencia mientras efectuaba trabajos de poda subido a una palmera en una urbanización. Hasta el lugar de los hechos, se han movilizado los bomberos del parque de El Campanar del Ayuntamiento de Valencia. Durante las labores de rescate, el operario ha sufrido un desvanecimiento.

Ese hecho, ha obligado a tumbar la palmera para proceder a la evacuación del operario con carácter de urgencia para hospitalizarlo en el Hospital La Fe. A continuación, se le han practicado maniobras de reanimación hasta ser trasladado al centro hospitalario antes citado.

Además, un bombero ha sufrido también una caída debido a la necesidad y complejidad de los trabajos para abatir la palmera. El herido ha sido trasladado al Hospital General para que le fuera efectuada una evaluación general debido a la caída.

Se da la circunstancia de que, hace algo menos de dos años, en septiembre de 2024, un operario de una naviera, un hombre de unos 55 años, resultó herido grave al quedar atrapado bajo un toro mecánico, que manejaba, en un muelle en el Dique del Oeste (Palma).

Según informaron entonces fuentes de Emergencias, IbSalut y de Autoridad Portuaria de Baleares (APB), el suceso ocurrió sobre las 10.50 horas, cuando un operario de una naviera, un hombre de unos 55 años, se encontraba conduciendo un toro mecánico en un muelle en el Dique del Oeste —de donde parten los buques hacia Valencia; media hora antes había partido el Hedy Lamarr- y, por circunstancias, ha bajado del vehículo, siguiendo este la marcha.

Bomberos de Palma levantaron el toro mecánico, bajo el que el operario quedó atrapado, pudiendo rescatar al hombre, que fue atendido in situ y estabilizado por personal del SAMU 061. Tras activarse el código politrauma, el operario tuvo que ser trasladado hasta el Hospital de Son Espases, en estado grave.