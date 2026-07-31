Cielos poco nubosos y posibilidades de tormentas en Andalucía, según AEMET

Cielos en general poco nubosos dominarán el conjunto del territorio andaluz el 31 de julio de 2026, aunque se prevén intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo, donde podrían aparecer bancos de niebla. En las sierras del interior oriental, la nubosidad de evolución diurna podría traer tormentas ocasionales por la tarde. Las temperaturas en ascenso y un leve polvo en suspensión en el sur también marcarán la jornada, acompañados de vientos flojos y brisas y un moderado levante en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 31 de julio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo se presenta hoy despejado en Sevilla, como si se despertara bajo un suave abrazo del sol que saldrá a las 07:27. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados por la mañana y alcanzarán los 40 por la tarde, cuando el calor se sentirá más intenso, acercándose a una sensación térmica que podría superar los 41 grados. Con vientos suaves del sureste que soplan a unos 5 km/h, el ambiente, aunque cálido, será disfrutado con cierta comodidad.

Ya por la tarde, el día continuará con ese cielo despejado, favorecido por una brisa que aliviará, aunque sea ligeramente, el calor acumulado. A ratos, el ambiente será algo pesado debido a la humedad que podría llegar a ser notable, pero sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz hasta la puesta del sol, que se espera a las 21:32.

CÃ³rdoba: nubes amenazantes y vientos intensos

La mañana en Córdoba despierta con una atmósfera densa, marcada por un leve viento que acaricia el rostro y sugiere una jornada de sorpresas. Las nubes juegan a esconderse entre rayos de sol, mientras el termómetro comienza a ascender tímidamente, alcanzando los 22 grados en esta franja matutina. A medida que avanza el día, las condiciones meteorológicas se tornan inestables, con cielos grises que prometen lluvias y un viento que se intensifica, soplando a ráfagas de hasta 40 km/h.

La transición hacia la tarde trae consigo un descenso marcado en las temperaturas, que caerán a 21 grados, generando una sensación térmica que podría resultar bastante fresca. Aumenta la probabilidad de lluvias y la humedad se dispara, alcanzando el 70%. Un consejo práctico para quienes salgan: mejor llevar paraguas y una chaqueta, ya que este tiempo impredecible puede sorprender a más de uno en el camino.

En Huelva, cielos despejados y ambiente sereno

La jornada se presenta con un tiempo estable y agradable, con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 22 y 37 grados. Se espera un ligero viento que no deberá superar los 5 km/h, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo durante el día. No hay expectativa de lluvia, lo que hará que la sensación térmica se mantenga en un rango cómodo.

Es un buen momento para salir a disfrutar del aire libre, ya sea dando un paseo por la ciudad o realizando actividades cotidianas en un ambiente sereno. Las condiciones son perfectas para aprovechar el día sin preocupaciones.

Cielo despejado y ambiente caluroso en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo despejado y una temperatura mínima de 22°C. Con el sol saliendo a las 07:30, la jornada promete ser agradable, con temperaturas que alcanzarán los 29°C por la tarde. La humedad relativa se mantendrá algo elevada, tocando el 85%, lo que hará que el ambiente se sienta un poco pesado a lo largo del día. La dirección del viento predominante será suave, con una velocidad media de 10 km/h, aunque se espera que algunas ráfagas alcancen los 34 km/h, por lo que es recomendable tener precaución especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan lluvias, ya que la probabilidad es inferior al 20%, lo que permite disfrutar plenamente de esta jornada calurosa que se iluminará hasta las 21:31. Con un cielo que se mantendrá mayormente despejado, los caditanos podrán disfrutar de unas horas de luz y un tiempo perfecto para pasear y aprovechar la belleza de la ciudad.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido que invita a disfrutar del aire libre. Las temperaturas mínimas rondan los 26 grados, creando una sensación agradable mientras el día comienza a despertar.

A medida que avance la jornada, el tiempo se mantendrá soleado con temperaturas que alcanzarán los 39 grados por la tarde y una leve brisa de hasta 10 km/h. Un buen consejo es vestir ropa ligera y no olvidar las gafas de sol para combatir el calor en esta hermosa jornada.

Cielo despejado y calor creciente en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire fresco de la mañana, donde los termómetros marcarán alrededor de 22°C. A medida que el día avanza, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar los 31°C por la tarde, con suaves vientos del sureste soplando a 10 km/h y rachas que podrían llegar a los 10 km/h.

Para esta jornada, se recomienda aprovechar el buen tiempo matutino, ya que se anticipa un cielo despejado sin probabilidades de lluvia. No obstante, es prudente mantenerse hidratado ya que la sensación térmica podría alcanzar los 32°C en las horas más cálidas.

Granada: cielo parcialmente nublado y agradable

En Granada, la mañana se presenta calmada, con cielos parcialmente cubiertos y una temperatura suave que ronda los 24 grados. El viento soplará de forma ligera, creando una sensación agradable para comenzar el día. A medida que avancemos hacia la tarde, se espera que el tiempo se mantenga similar, aunque la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente hacia la noche.

Aprovecha el día para salir a disfrutar del aire libre, pero no olvides llevar una chaqueta ligera por si refresca. Además, recuerda que el sol estará presente, así que unos buenos lentes de sol siempre son bienvenidos.

AlmerÃ­a: cielo despejado con posibles lluvias al atardecer

Las primeras horas traen un ambiente sereno y fresco en Almería, con temperaturas que rondan los 24°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza y eleve el termómetro a 30°C en la tarde, donde la sensación térmica alcanzará un máximo de 34°C.

Sin embargo, conforme caiga la tarde, hay posibilidad de que surjan nubes que pueden dar lugar a precipitaciones puntuales, con un 10% de probabilidad. Se recomienda llevar una prenda ligera, pero también un paraguas por si acaso, especialmente al finalizar la jornada. El viento será moderado, soplando desde el sur a 10 km/h, aportando un toque fresco a las horas más cálidas.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET