Si has notado la presencia de moho en alguna parte de tu casa, oficina, o local comercial, deberías quitarla de allí cuanto antes, no sólo limpiando la zona para que desaparezca de la vista, sino además intentando comprender cuál es la causa de su aparición, para que ya no vuelva. Las consecuencias del moho en casa hay muchas, y esas son las que queremos evitar.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que, más allá de los riesgos que supone el moho en los sitios donde solemos permanecer, no hay un peligro inminente ni inmediato, sino que la gravedad de la situación va in crescendo conforme pasa el tiempo, y debemos actuar.

Este microorganismo, que ha ocupado el planeta incluso desde millones de años antes que nosotros, los seres humanos, sigue siendo un dolor de cabeza en determinadas circunstancias, por lo que tendríamos que hacer todo aquello que esté a nuestro alcance para deshacernos de él.

Ahora bien, el moho como tal es un síntoma de algo que está sucediendo en los ambientes, y que básicamente no es otra cosa que un exceso de humedad en ellos. Pero, al presentarse, pueden comenzar a producirse afecciones sobre la salud, sobre el sistema respiratorio en general.

Descubre por qué el moho no es bueno para nuestra salud

Entre las consecuencias más frecuentes de tener moho en nuestra vivienda, está la irritación de la garganta sin razón aparente, los estornudos y congestiones repetidos en varios miembros de la familia, y hasta mayores dificultades en alguien que conviva con un diagnóstico de asma.

Desde hace más de una década, la evidencia científica sostiene que el moho en el hogar guarda estrecha relación con enfermedades respiratorias, y que éste es motivo suficiente como para intentar deshacerse de él tan pronto estemos en condiciones de hacerlo.

Y más allá de los lugares específicos donde hayamos detectado que hay moho, y los artículos de limpieza comerciales o preparados caseros que utilicemos para eliminarlo, se trata de una alerta acerca de los niveles de humedad en los ambientes de casa, que habrá que disminuir rápido.

De lo contrario, el moho iniciará una reproducción sumamente veloz, tomando distintos ambientes de la casa, hasta el punto en el que directamente se desaconseje vivir allí a cualquier persona que presente afecciones compatibles con las de tipo respiratorio, hasta solucionar la situación.

Como se puede ver, las consecuencias del moho en casa son todas negativas, por lo que no deberías demorar más de la cuenta en quitarte de encima este problema, y ventilar todos tus ambientes.