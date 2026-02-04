Los expertos no dan crédito: estuvo perdida 1.600 años pero han hallado una de las 7 maravillas del mundo

El Faro de Alejandría, considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, vuelve a copar portadas después del descubrimiento realizado recientemente por un grupo de arqueólogos que ha puesto el foco en esta reliquia de la historia de la humanidad. Los investigadores que están dentro del programa PHAROS han logrado recuperar 22 bloques pesados de lo que en su día fue el Faro de Alejandría. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los últimos hallazgos de una de las 7 maravillas del mundo.

El Faro de Alejandría es una de las 7 maravillas del mundo antiguo que fue construido en el siglo III antes de Cristo bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo en la isla de Faro, localizada en Alejandría (Egipto). Este monumento de 100 metros fue la estructura más alta construida por el hombre durante 1.600 años y guio a navegantes hasta que, sobre el año 1300, tres terremotos la dejaron reducida a ruinas. En 1477 las piedras que quedaban del Faro de Alejandría fueron reutilizadas para la construcción de la fortaleza de Qaitbay, en Alejandría.

Esta fue la fecha de defunción final de una de las 7 maravillas del mundo, que una buena parte de ella quedó enterrada para siempre en las aguas del Mediterráneo. Ahora, siglos después, un equipo de arqueólogos ha logrado recuperar 22 bloques de lo que en su día fue el Faro de Alejandría dentro del programa PHAROS, que tiene como objetivo reconstruir digitalmente esta joya que es historia de la humanidad.

Una de las 7 maravillas del mundo

Isabelle Hairy, arqueóloga y arquitecta del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS), lidera un proyecto junto con el Gobierno de Egipto en el que participan arqueólogos, historiadores, arquitectos y numismáticos que tienen como objetivo la reconstrucción virtual del Faro de Alejandría. «El objetivo es la creación de un gemelo digital, un modelo virtual que ofrecerá la posibilidad única de ‘visitar’ el Faro de Alejandría como si el tiempo no hubiera transcurrido», informó Isabelle Hairy en su día.

De primeras, este equipo franco-egipcio ha conseguido rescatar del fondo del Mediterráneo 22 bloques que tienen más de 2.200 años. Entre los tesoros que han sacado del mar están los dinteles y jambas de su monumental puerta, grandes losas de la base y demás piezas que ayudarán a podpodercrear. A esto hay que sumar las piezas encontradas en 1994 por el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur, que logró recuperar 3300 objetos, incluyendo esfinges, obeliscos, columnas y bloques de granito, según informa National Geographic.

Una vez hallados estos elementos, la segunda fase del proyecto PHAROS se centrará en realizar un estudio minucioso y el escaneo tridimensional de estos 22 bloques. Después, los ingenieros voluntarios de la Fundación Dassault Systèmes, realizará una reconstrucción virtual del faro, digitalizando cada bloque para ser colocado de forma virtual en la posición exacta en la que se ubicó hace miles de años.

«Esta reconstrucción tridimensional del faro permitirá a los investigadores exponer cualquiera de las hipótesis posibles sobre su edificación: desde los métodos constructivos empleados por los ingenieros griegos del siglo III a. C. hasta las causas que provocaron el derrumbe del faro varios siglos después», informan desde National Geographic. Este proyecto llevado a cabo en Francia y Egipto tendrá su propio documental de 90 minutos que se titulará ‘El Faro de Alejandría’ y que se estrenará este año en France Télévisions.