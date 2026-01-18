Tu WhatsApp puede descargarte un virus en el móvil sin que te des cuenta: la Policía Nacional lo ha confirmado

WhatsApp, con más de 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, es la aplicación de mensajería instantánea más popular a nivel global. La mayoría de nosotros la utilizamos a diario para comunicarnos con nuestros amigos, familiares, e incluso compañeros de trabajo. Sin embargo, no solemos considerar los peligros que conlleva el uso de esta app. Y aquí es donde entra en juego la advertencia de la Policía Nacional: a través de WhatsApp, grupos organizados de ciberdelincuentes están distribuyendo archivos maliciosos que contienen virus camuflados en vídeos y fotografías virales.

El riesgo nace cuando abrimos el archivo sin comprobar su origen. Pero, ¿por qué ocurre esto? La razón, tal y como explica la Policía Nacional es muy simple: muchos tenemos activada por defecto la descarga automática de archivos en WhatsApp. Ahora bien, cabe señalar que el simple hecho de descargar algo no tiene por qué infectar el teléfono, pero sí hace que sea mucho más probable. Especialmente porque una vez almacenado, en cualquier momento podemos abrirlo para saber qué es el vídeo o la fotografía que hemos recibido.

El virus que puede infectar el teléfono a través de WhatsApp

WhatsApp no funciona de la misma manera que otras redes sociales como Instagram o Facebook. Los perfiles no son públicos ni hay publicaciones que pueden ver desconocidos, pero su enorme popularidad a nivel global juega en su contra. Los ciberdelincuentes saben muy bien que se ha convertido en una herramienta esencial para millones de personas en todo el mundo, y lo aprovechan.

Según explica la Policía Nacional, lo más peligroso de estos ataques es que ni siquiera requieren que los usuarios hagan clic en enlaces sospechosos ni descargue un archivo en su teléfono. El virus llega a WhatsApp de forma silenciosa, y los usuarios no se dan cuenta de lo que ha ocurrido hasta que es demasiado tarde.

La clave de esta estafa es la descarga automática de archivos, la cual viene activada por defecto en la mayoría de teléfonos. Por lo tanto, cuando recibimos un determinado archivo, ya sea un vídeo, una fotografía, un audio o incluso un archivo comprimido, el teléfono lo descarga automáticamente y queda almacenado en el dispositivo. La Policía Nacional advierte de que una de las razones por las que esta amenaza es tan efectiva y peligrosa es su «camuflaje», ya que los archivos suelen presentarse como vídeos virales o documentos que simulan ser facturas o notificaciones.

Son contenidos que juegan con la curiosidad y la confianza de los usuarios. Además, como llegan de un grupo o de un contacto conocido, la sensación de peligro desaparece por completo, y ahí es donde los ciberdelincuentes encuentran su oportunidad para introducir un virus a través de WhatsApp.

Normalmente, en estos casos no es un virus «visible» que bloquee el dispositivo, sino amenazas mucho más silenciosas y, por ende, peligrosas. Una de las más habituales son la aplicaciones maliciosas que, cuando las instalamos, solicitan permisos excesivos, como acceso a la cámara o al micrófono. Los expertos en ciberseguridad también advierten del spyware, especialmente diseñado para espiar llamadas, mensajes, contactos, e incluso contraseñas. También existen aplicaciones que roban las credenciales de acceso a la banca online.

En la mayoría de casos, lo que buscan los ciberdelincuentes no es simplemente dañar el teléfono, sino robar datos tanto personales como bancarios, los cuales pueden utilizar para llevar a cabo estafas que pueden provocar serios problemas legales para los usuarios.

En este contexto, la Policía Nacional y los expertos recomiendan desactivar la descarga automática de archivos en WhatsApp y desconfiar de archivos cuyo origen no esté claro, incluso si provienen de contactos conocidos. También es fundamental no instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, revisar periódicamente los permisos de las apps instaladas en el móvil y mantener tanto el sistema operativo como WhatsApp siempre actualizados.

Cómo utilizar la aplicación de forma segura

La aplicación cifra de extremo a extremo los mensajes y archivos que intercambiamos, lo que impide que terceros puedan leer nuestras conversaciones y la convierte en una herramienta segura. No obstante, WhatsApp ofrece múltiples opciones de configuración que permiten añadir una capa extra de protección para reforzar la privacidad y la seguridad de la información personal.

Entre las más importantes se encuentran los ajustes de privacidad, desde donde se puede decidir quién ve la hora de la última conexión, la foto de perfil, la información personal o los estados, así como gestionar las confirmaciones de lectura, limitar quién puede añadirnos a grupos, bloquear o reportar contactos sospechosos y controlar el uso de la ubicación en tiempo real. Además, la app permite activar el bloqueo mediante huella dactilar, reconocimiento facial o código de pantalla.

En el apartado de seguridad, WhatsApp permite activar notificaciones cuando cambian los códigos de seguridad de los chats cifrados, lo que ayuda a detectar posibles suplantaciones de identidad. Otra función clave es la verificación en dos pasos, que añade un PIN de seis dígitos para proteger la cuenta.