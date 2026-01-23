La estafa ya ha llegado a España y te quitan el dinero por WhatsApp: hay que tener cuidado

La Policía Nacional ha emitido un mensaje a través de las redes sociales sobre la nueva estafa que tiene como protagonista a WhatsApp. Esta práctica consiste en que los hackers malos suplantan la identidad de un banco y solicitan a la víctima compartir la pantalla a través de esta aplicación para poder acceder a sus contraseñas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la estafa del WhatsApp que está de moda entre los delincuentes.

Las estafas están a la orden del día y los hackers malos están innovando sus malas prácticas ante la previsibilidad del phishing y el mensaje que lleva con un enlace malicioso que nunca debes pinchar. Ahora se han puesto de moda otras tretas, como pueden ser las llamadas para plagiar las voces de las víctimas o una última práctica que ha denunciado la Policía Nacional a través de sus canales oficiales: la nueva estafa del WhatsApp.

«¡Atención a esta nueva estafa! Mucho cuidado si te piden compartir la pantalla de tu teléfono». Este es el mensaje que ha publicado la Policía Nacional sobre esta práctica en la que los hackers malos se hacen pasar por un banco y solicitan a las víctimas compartir las pantallas del teléfono móvil. Si esto pasa, los delincuentes podrán ver la contraseña con la que entras a tu banca online y procederán a vaciar la cuenta en cuestión de segundos.

La estafa viral por WhatsApp

«Dice ser tu banco o comercio online y te solicita compartir pantalla en WhatsApp. Cuidado. Estás a solo un clic de que te vacíen la cuenta», informa la Policía Nacional en el vídeo publicado a través de la red social Instagram. «Te dirán que lo hacen por un fallo de seguridad y que pretenden ayudarte para asegurar tu dinero», informan.

«No les creas, porque estas son las consecuencias: cuando compartas la pantalla e introduzcas la contraseña de acceso a tu banco, ellos estarán viendo lo que tecleas. Acabarás de facilitar tus claves de acceso y con ello tendrán vía libre hacia tu dinero», avisan.

La Policía Nacional también aconseja lo siguiente: «La clave está en desconfiar cuando te soliciten compartir pantalla, interrumpir la comunicación y confirmarlo con tu banco o comercio online en los teléfonos oficiales». «Si finalmente has sido víctima, denuncia», dice una agente de la Policía Nacional.

La denuncia de una estafa por WhatsApp

El Instituto Nacional de Ciberseguridad también informó recientemente un caso de un ciudadano que se puso en contacto con este órgano dependiente del Gobierno para denunciar ser víctima de una estafa después de compartir la pantalla a través de WhatsApp. «Nos informó que había perdido el control de su cuenta de WhatsApp tras recibir una videollamada de un contacto en la que solo se veía oscuridad; al comentárselo, este le indicó que tenía un problema con el dispositivo y que compartiese pantalla para comprobar si así funcionaba», cuentan desde INCIBE.

«En ese momento recibió una notificación en la parte superior de la pantalla, tratándose de un SMS de WhatsApp con su código de seguridad. Al estar compartiendo pantalla, este código fue visible para su interlocutor. Inmediatamente después se cerró la aplicación, siendo imposible volver a acceder», narra en su página web.

«En las siguientes horas, algunos de sus contactos le informaron que estaban recibiendo mensajes desde su cuenta de WhatsApp solicitándoles dinero a través de Bizum de manera urgente. Y otros solicitándoles un código que acababan de recibir a través de SMS. Decidió ponerse en contacto con nosotros para buscar orientación sobre cómo proceder», informan desde INCIBE sobre una práctica que está de moda entre los delincuentes.