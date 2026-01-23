Ver los whatsapps borrados es posible: sólo puedes hacerlo con este truco

WhatsApp se ha convertido en la herramienta de comunicación por antonomasia en nuestra época. Una aplicación que ayuda a comunicarnos con muchas de las personas que hablamos a diario aunque muchas veces, enviamos mensajes que luego eliminamos, ya sea por que creemos que nos hemos equivocado, o sencillamente, porque queremos liberar espacio. Pero ¿existe el modo de leer uno de esos mensajes o de hecho, recuperarlo? Ya sea que lo hayas borrado cuando no era tu intención, o que hayas visto que un mensaje recibido de repente aparece como «eliminado» seguro que te viene bien conocer el truco que te permitirá ver los whatsapps borrados

Y lo mejor en este truco, es que no hace falta que te instales aplicaciones raras ni recurrir a pasos complicados. De hecho, se trata de un método sencillo, basado en una función del propio teléfono, que permite recuperar parte del contenido original de los whatsapps borrados siempre que el móvil haya llegado a registrar la notificación antes de que el mensaje fuera borrado. No se trata de magia ni de un fallo de seguridad, simplemente una característica del sistema que muchos usuarios pasan por alto y que en los últimos meses se ha vuelto bastante conocida.

El truco para ver los whatsapps borrados

Después de años utilizando WhatsApp, todos damos por hecho que un mensaje borrado desaparece para siempre. La aplicación permite eliminarlo durante un par de días y, en teoría, ese texto ya no debería quedar accesible para nadie. Incluso los administradores de grupos pueden borrar mensajes ajenos desde hace tiempo, así que el aviso de «Se eliminó este mensaje» suele entenderse como un punto final.

Sin embargo, no siempre es así. El borrado funciona dentro de la app, pero no limpia por completo lo que el propio teléfono ha registrado antes. Y ahí aparece el truco que tantas veces ha circulado en redes: el historial de notificaciones. Muchos usuarios ni siquiera saben que existe, pero es precisamente ese registro interno del móvil el que puede desvelar lo que decía un mensaje antes de desaparecer.

De este modo, cada vez que alguien nos envía un mensaje, el móvil genera una notificación que, en algunos casos, incluye parte o la totalidad del texto, y que es de hecho, lo que lees cuando tienes el teléfono apagado o sin estar dentro de la app y ves te que aparece parte del WhatsApp que luego al entrar ya está eliminado. Pero en realidad, el sistema es capaz de guardar ese aviso antes de que la otra persona elimine el mensaje, de modo que el contenido (o parte de él) queda registrado aunque desaparezca del chat.

Este método se popularizó después de que la cuenta Pasiones Ocultas lo explicara en X (antes Twitter), acompañándolo de un vídeo que mostraba el proceso paso a paso. Y lo sorprendente es que funciona sin instalar nada.

El procedimiento es el siguiente:

Salir de WhatsApp y abrir Ajustes en el teléfono.

en el teléfono. Entrar en Notificaciones.

Acceder a Ajustes avanzados.

Activar la opción Historial de notificaciones.

A partir de ese momento, el móvil empezará a guardar los avisos entrantes.

Cuando alguien envíe un mensaje y lo borre rápidamente, bastará con abrir ese historial para ver qué ponía originalmente en la notificación.

Qué se puede recuperar y qué no

Es importante aclarar que este truco tiene limitaciones. El historial de notificaciones no funciona como una copia de seguridad oculta, sino como un registro básico de avisos. Por eso:

Sólo guarda fragmentos de texto, normalmente hasta unos 100 caracteres.

normalmente hasta unos 100 caracteres. No permite recuperar fotos, vídeos, audios ni documentos.

La información suele mantenerse durante unas 24 horas antes de desaparecer.

antes de desaparecer. La función debe estar activada antes de recibir el mensaje.

antes de recibir el mensaje. No sirve si el usuario tiene las notificaciones de WhatsApp desactivadas .

. Aun así, para muchos usuarios es más que suficiente para saber qué decía un mensaje que desapareció demasiado rápido.

Solo disponible en Android

Por otro lado, este método sólo funciona en teléfonos Android a partir de la versión 11. Los iPhone no incluyen un historial de notificaciones accesible al usuario, por lo que en iOS no existe forma nativa de recuperar mensajes borrados de WhatsApp. Cuando un mensaje se elimina, desaparece sin posibilidad de lectura posterior.

Un truco útil, pero con advertencias

Aunque el método es legal, seguro y utiliza funciones incorporadas en el móvil, los expertos recuerdan que no debe confundirse con una herramienta de espionaje. Sólo muestra aquello que el sistema ya había registrado como notificación. Si el mensaje no generó aviso, por ejemplo, porque la conversación estaba silenciada o el móvil no tenía notificaciones activadas, no aparecerá en ningún sitio.

WhatsApp, por su parte, insiste en que la opción de borrar mensajes existe para dar más margen al usuario y corregir errores. Pero mientras Android mantenga su historial de notificaciones, el borrado no será tan absoluto como muchos creen.