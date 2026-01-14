WhatsApp copia a Instagram y ya te deja hacer preguntas en los estados para interactuar con tus contactos

WhatsApp sigue avanzando en su objetivo de convertir los estados en algo más que simples imágenes o vídeos efímeros. La aplicación de mensajería ha empezado a desplegar una nueva función que ya adelantamos en julio y que permite añadir preguntas interactivas a los estados de WhatsApp, una novedad que recuerda mucho a lo que Instagram lleva tiempo ofreciendo en sus stories y que busca aumentar la participación entre contactos de forma sencilla y directa.

Con este nuevo formato, los estados dejan de ser un escaparate unidireccional y pasan a convertirse en una herramienta de conversación. El usuario puede plantear una pregunta abierta y permitir que cualquier contacto que vea ese estado responda con total libertad, generando así un canal de interacción rápida sin necesidad de iniciar una conversación tradicional.

WhatsApp estrena las preguntas en los estados

La mecánica es tan simple como efectiva. Al crear un estado, WhatsApp ofrece ahora la posibilidad de añadir un bloque de pregunta, que se integra visualmente sobre la imagen o el fondo elegido. Esa pregunta aparece de forma clara y accesible para quienes ven el estado, que pueden responder con un solo toque. Las respuestas llegan de manera privada al creador del estado, manteniendo la filosofía de privacidad habitual de la plataforma.

Esta función encaja especialmente bien con el uso cotidiano de WhatsApp. A diferencia de Instagram, donde la interacción suele ser más pública y orientada a seguidores, aquí el entorno es más cercano. Las preguntas pueden servir para pedir opinión, lanzar encuestas informales, organizar planes o simplemente romper el hielo con contactos con los que no se habla a diario. Todo ello sin exponer las respuestas al resto de usuarios, algo que muchos valoran positivamente.

Desde el punto de vista práctico, el proceso para añadir una pregunta es intuitivo y no requiere conocimientos previos. Basta con acceder al apartado de estados, iniciar la creación de uno nuevo y seleccionar la opción correspondiente entre las herramientas disponibles. WhatsApp ha integrado esta función de forma coherente con el resto de elementos creativos, como texto, stickers o música, por lo que no desentona con la experiencia habitual de la app.

Otro aspecto relevante es que WhatsApp no limita el tipo de pregunta que se puede hacer. No se trata de respuestas cerradas ni de opciones predeterminadas, sino de texto libre, lo que amplía mucho las posibilidades de uso. Esto la convierte en una herramienta útil tanto a nivel personal como profesional, especialmente para quienes usan WhatsApp como canal de comunicación habitual con clientes, grupos o comunidades pequeñas.

Como suele ocurrir con este tipo de novedades, el despliegue es progresivo. No todos los usuarios verán la función activa al mismo tiempo, ya que WhatsApp la está habilitando poco a poco, tanto en Android como en iOS. Aun así, todo apunta a que se convertirá en una opción estándar dentro de los estados, reforzando su papel como alternativa real a las stories de otras plataformas.

WhatsApp vuelve a mirar de cerca a Instagram, pero adapta la idea a su propio ecosistema. Las preguntas en los estados de WhatsApp no buscan viralidad ni exposición masiva, sino conversaciones más cercanas y contextuales. Un pequeño cambio que puede tener un impacto notable en la forma en la que usamos los estados a diario.