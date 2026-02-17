Detenido en Palma un argelino por robar en una furgoneta y amenazar a un vecino con una navaja

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un joven de origen argelino, considerado violento, como presunto autor de un delito de robo con violencia ocurrido en las inmediaciones de la plaza Francesc García i Orell, conocida popularmente como la Plaza de las Columnas.

Los hechos se remontan a finales del pasado mes de enero, cuando un hombre que trabajaba en un establecimiento situado muy cerca de dicha plaza observó cómo dos jóvenes se encontraban en el interior de un vehículo propiedad de un familiar suyo. Según pudo comprobar, ambos actuaban presuntamente con la intención de sustraer objetos del coche.

Ante esta situación, el empleado decidió acercarse para recriminarles su comportamiento. En ese momento, uno de los jóvenes abandonó rápidamente el lugar, mientras que el otro permaneció dentro del turismo. Este último reaccionó de forma agresiva y, empuñando una navaja, amenazó al trabajador, advirtiéndole de que se apartara “del medio” o le iba “a rajar”. Tras proferir las amenazas, el sospechoso abandonó el lugar a pie.

La víctima optó entonces por subirse a una furgoneta e iniciar una persecución para seguir al individuo. Sin embargo, lejos de intimidarse, el presunto agresor se aproximó nuevamente al vehículo, volvió a esgrimir la navaja y llegó a propinar una patada a la furgoneta antes de huir definitivamente.

Tras interponer la correspondiente denuncia, agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro asumieron la investigación con el objetivo de esclarecer lo sucedido e identificar al responsable. Después de realizar diversas pesquisas, los policías lograron determinar la identidad de los presuntos implicados y establecieron una reclamación policial para proceder a la detención del varón.

Finalmente, el pasado jueves, efectivos del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional localizaron al joven y llevaron a cabo su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia.