Qué es la Sagrada Familia: historia, torres y cuándo estará terminada

Hay monumentos que forman parte de una ciudad y otros que terminan definiéndola. La Sagrada Familia pertenece claramente a esta segunda categoría. Es uno de los reclamos turísticos más importantes de la ciudad condal. No encaja del todo en el gótico, tampoco en el modernismo entendido de forma convencional.

Qué es la Sagrada Familia y quién la diseñó

Esta colosal obra del Gran Antoni Gaudí es mucho más que una iglesia o edificio de carácter religioso. Es un verdadero símbolo de Barcelona y un reto para sus constructores. ¿Cuándo se terminará?

Cuándo empezó la construcción de la Sagrada Familia: 1882 y los inicios sin Gaudí

El proyecto comenzó el 19 de marzo de 1882. Francisco de Paula del Villar fue el primer arquitecto. Su propuesta seguía modelos tradicionales y mantenía una estética reconocible dentro de la arquitectura religiosa europea.

Nada hacía pensar que aquel proyecto terminaría convirtiéndose en una de las construcciones más singulares del planeta.

Las diferencias entre Villar y los promotores aparecieron pronto. Las discrepancias sobre cuestiones técnicas y económicas acabaron provocando su renuncia apenas unos meses después de comenzar las obras.

En ese momento entró en escena Antoni Gaudí. Tenía poco más de treinta años y todavía no era la figura legendaria que conocemos hoy. Había demostrado talento en varios proyectos, pero nadie imaginaba que dedicaría gran parte de su vida a una única construcción.

La llegada de Gaudí supuso un cambio radical. No fue una simple sustitución de arquitecto. Fue el inicio de una nueva manera de entender el edificio.

Gaudí y la Sagrada Familia: cómo transformó el proyecto

Cuando Gaudí asumió la dirección de las obras decidió conservar algunos elementos ya iniciados, pero pronto quedó claro que su visión iba mucho más lejos.

Su objetivo no era reproducir estilos del pasado. Quería crear una arquitectura nueva. No copiaba árboles, montañas o flores de forma decorativa. Intentaba entender cómo funcionaban. Esa filosofía está presente en todo el templo.

Las columnas interiores se ramifican como troncos. Los techos recuerdan a copas de árboles. Las formas geométricas parecen surgir de manera orgánica. Incluso la luz tiene un papel fundamental dentro de la experiencia arquitectónica.

Quien entra por primera vez suele experimentar una sensación curiosa. No parece estar dentro de una iglesia convencional. Más bien da la impresión de encontrarse en un bosque gigantesco construido con piedra y cristal.

Gaudí dedicó las últimas décadas de su vida casi exclusivamente a esta obra. Poco a poco fue abandonando otros encargos para concentrar toda su energía en la Sagrada Familia.

Llegó a instalarse cerca del templo y supervisaba personalmente numerosos aspectos del trabajo diario. Sabía que probablemente no vería terminada la construcción, pero aun así desarrolló planos, estudios y maquetas extremadamente detalladas para orientar a las generaciones futuras.

Su muerte en 1926 dejó el proyecto incompleto. Apenas una parte del conjunto estaba terminada. Sin embargo, su legado permitió que las obras continuaran.

Las torres de la Sagrada Familia: cuántas hay y qué simboliza cada una

Las torres son probablemente el elemento más reconocible del templo. Basta una silueta en la distancia para identificar inmediatamente la Sagrada Familia. Pero detrás de su espectacular aspecto existe un programa simbólico muy preciso.

Gaudí diseñó un conjunto formado por 18 torres. Cada una representa una figura relevante dentro de la tradición cristiana.

Doce están dedicadas a los apóstoles. La siguiente en importancia corresponde a la Virgen María, ubicada cerca del centro del conjunto arquitectónico.

Finalmente aparece la torre principal dedicada a Jesucristo.

Lo interesante es que la altura de cada torre no responde únicamente a criterios estéticos. Existe una jerarquía simbólica perfectamente definida. Cuanto mayor es la importancia de la figura representada, mayor es también la altura de la torre.

La Torre de Jesucristo: la más alta con 172,5 metros inaugurada en 2026

Durante décadas, la Torre de Jesucristo fue considerada el gran objetivo pendiente de la Sagrada Familia. Se inaguró, con casi 173 metros de altura, en el centenario de la muerte de Gaudí, en este año 2026. La inauguración oficial será hoy, día 10 de junio.

Cuándo estará terminada la Sagrada Familia: la fecha prevista

La pregunta lleva décadas repitiéndose. Visitantes, periodistas, arquitectos y curiosos formulan exactamente la misma cuestión: ¿cuándo terminará la Sagrada Familia?

La realidad es que no existe una respuesta absolutamente cerrada. La finalización de la Torre de Jesucristo en 2026 marcó un avance enorme. Sin embargo, todavía quedan elementos pendientes dentro del proyecto global.

La Fachada de la Gloria continúa siendo uno de los trabajos más importantes que faltan por completar. También quedan detalles escultóricos, acabados decorativos y actuaciones vinculadas al entorno urbano.

Las previsiones más recientes sitúan la conclusión completa alrededor de 2034 o 2035. Aun así, hablamos de estimaciones sujetas a la evolución de las obras y a determinadas decisiones urbanísticas.

Por qué la Sagrada Familia es Patrimonio de la Humanidad

Ha sido declarada Patrimonio Mundial, y el el reconocimiento responde a varios factores. Por un lado, está la innovación arquitectónica. Muchas de las soluciones desarrolladas por Gaudí resultaban extraordinariamente avanzadas para su época. Algunas incluso anticiparon técnicas que solo pudieron materializarse plenamente décadas después gracias a nuevas tecnologías.

También influye su capacidad para integrar arte, ingeniería y simbolismo en un mismo proyecto.

Cómo visitar la Sagrada Familia: horarios, precios y entradas

Lo mejor es reservar y planificar con antelación. Existen entradas generales, modalidades con audioguía y opciones que permiten acceder a determinadas torres.

La información oficial del templo es siempre la referencia más fiable para consultar precios actualizados y disponibilidad.