Abascal advierte ante el adelanto electoral: «Tenemos que estar preparados para cualquier trampa de Sánchez»

Santiago Abascal ha advertido ante el adelanto electoral que Pedro Sánchez puede hacer «cualquier tipo de trampa». «Tenemos que estar preparados», ha señalado el líder de Vox este lunes tras el anuncio del presidente de Gobierno de disolver las Cortes como adelantó OKDIARIO.

Abascal ha mostrado su total desconfianza en el líder socialista y ha pedido a los españoles que «estén alerta». Lo ha hecho durante una entrevista en Espejo Público, el magacín presentado por Susanna Griso. El presidente de la formación ha celebrado el adelanto electoral, pero ha sido claro en su postura: «Tenemos que estar preparados para cualquier trampa de Sánchez».

Por ese motivo, Abascal ha animado a votar de forma presencial en las próximas elecciones: «No me fío del voto por correo», pidiendo a los ciudadanos que «voten con seguridad». A este respecto, ha recordado que Vox ha sido el primer partido en alertar de las nacionalizaciones masivas con la llamada Ley de Nietos.

Abascal ha recordado en sus declaraciones que Ceuta «está invadida», tildando a Sánchez de «candidato de Marruecos·». Por contra, ya en clave de precampaña, el candidato de Vox ha señalado que su formación «no es de extrema derecha»: «Estas etiquetas no me identifican, nosotros defendemos el sentido común», al tiempo que ha sostenido que mantiene «banderas» claras sobre la inmigración, la seguridad y las fronteras. «Por esto mucha gente de izquierdas me vota», ha sostenido.

Preguntado por el ascenso de Vox en los futuros comicios según las últimas encuestas, Abascal se ha mostrado cauto: «Las encuestas las carga el diablo», ha sostenido.

En reacción a la declaración del líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo, Abascal ha expresado que pese a estar de acuerdo «en el análisis» de los problemas de España, «no estamos de acuerdo en las soluciones». Pese a ello, ha defendido que han sido capaces de entenderse ambas formaciones en ya cuatro comunidades autónomas. «Estamos demostrando que somos capaces de gobernar», ha sostenido.