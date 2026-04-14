Nueva voz a favor de que la central nuclear de Almaraz (Cáceres) no se cierre el año próximo, según el calendario de clausuras fijado por las energéticas en 2019 y al que se aferra el Gobierno para no dar marcha atrás. Los eurodiputados que estuvieron en febrero en Almaraz han recomendado este martes no cerrar la planta.

Los eurodiputados han advertido además de los riesgos demográficos y económicos de cierres industriales en las regiones europeas con menor desarrollo económico, como es el caso de Extremadura.

De momento es el borrador inicial del informe de la misión de los eurodiputados, que se presentará por primera vez este miércoles ante el resto de miembros de la comisión de Peticiones de la Eurocámara y que podrá aún recibir enmiendas antes de ser aprobado -no tiene carácter vinculante-.

Los eurodiputados piden «que se revierta el cierre de la central de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red» y requieren al Gobierno español «una evaluación de impacto transparente», así como que mantenga «un diálogo eficaz» con todas las partes involucradas sobre decisiones sobre «grandes infraestructuras energéticas que tengan importantes consecuencias socioeconómicas a nivel regional», como es el caso de Almaraz.

Los propietarios de la central, Endesa, Iberdrola y Naturgy, han solicitado al Gobierno la ampliación de la vida útil de Almaraz tres años más, hasta 2030, aunque piden un análisis más profundo debido al cambio que se ha producido en el mercado energético desde 2019.

Los eurodiputados apuntan a que la Unión Europea reconoce ya a la energía nuclear como una actividad «de transición» para mitigar los efectos del cambio climático y advierten de que cualquier cierre industrial en una región como Extremadura conlleva «riesgos demográficos y económicos». «Cualquier transición (debe ir) acompañada de una sólida diversificación económica y de oportunidades de empleo a nivel local», apuntan.

La visita de los eurodiputados responde a la petición elevada en mayo de 2025 por la plataforma Sí a Almaraz, en la que instó al Parlamento Europeo a conocer ‘in situ’ la central y abordar el impacto económico, energético y social que tendría el cierre de la planta.

El calendario pactado en 2019 por el Gobierno español, sindicatos y empresas establece que el 1 de noviembre de 2027 tendría que dejar de funcionar un primer reactor de Almaraz, mientras que el segundo tendría que cerrar el 31 de octubre de 2028.