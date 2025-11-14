La Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) ha lanzado un comunicado sobre las declaraciones de Nadia Calviño. Estas declaraciones se encuentran recogidas en el libro Dos mil días en el Gobierno, de Nadia Calviño, en las que se alude al papel del Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la supuesta «ayuda» prestada por el Ministerio de Economía en su labor técnica.

Desde AESE se considera que dichas declaraciones son inapropiadas y dañinas para la credibilidad del INE y del sistema estadístico público.

Por ello, recuerdan que la independencia profesional del INE está garantizada por el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas y por la Ley de la Función Estadística Pública.

Por otro lado, se destaca que las afirmaciones de este tipo pueden menoscabar la confianza ciudadana e internacional en los datos oficiales, fundamentales para la toma de decisiones públicas y privadas.

AESE también subraya el rigor, la profesionalidad y la independencia del personal técnico del INE, y expresa su reconocimiento a los profesionales que garantizan cada día la fiabilidad de las estadísticas oficiales de España.

En concreto, en el comunicado de AESE se hace hincapié en los siguientes puntos:

Hace más de tres años, el 27 de junio de 2022, la AESE emitió un comunicado recogiendo informaciones de medios de comunicación sobre la intención del Gobierno de relevar al anterior Presidente del INE. La decisión parecía estar motivada por la discrepancia que existía entre las cifras publicadas por el INE y las previsiones del Gobierno en estadísticas tan relevantes como el Producto Interior Bruto (PIB) o el Índice de Precios de Consumo (IPC). De hecho, el Ministerio basaba sus previsiones de actividad económica en el «Indicador Sintético de Actividad» que, conviene recordar, no forma parte del Plan Estadístico Nacional y, por tanto, con independencia de su validez, no es una estadística oficial. Resultó sorprendente y desalentador que el propio Ministerio cuestionase públicamente la validez de los datos oficiales del INE.

En el citado libro de D.ª Nadia Calviño se afirma que «En el Ministerio de Economía teníamos claro que había un problema con la metodología de estimación del PIB del INE. Nunca hemos sabido bien por qué, pero el caso es que el organismo de estadística mantuvo durante años una estimación de la actividad muy inferior a la real (…) Por respeto, institucional, yo no quería cuestionar en público el trabajo del INE, lo que me exigió hacer verdaderos malabarismos en las entrevistas y preguntas parlamentarias. Pero sí podíamos tratar de ayudarles a nivel técnico para mejorar sus metodologías, y eso hicimos».

En otro extracto se explica que el Ministerio actuó «procurando llevarlos a buscar la coherencia de los distintos indicadores, a incorporar técnicas más modernas, a adaptarlo al creciente peso de la economía digital y aprovechar 2 la disponibilidad masiva de datos en tiempo real». Asimismo, señala que «A pesar de la evidencia, la infraestimación del PIB se mantuvo durante tres largos años… hubiesen podido llevar a decisiones erróneas de política económica de no haber tenido nosotros tan claro que había un error».

Por otra parte, la decisión de publicar el libro se produjo, en palabras de la autora, «cuando me enteré de que el INE había revisado el PIB de 2023 y 2024, eso no podía pasar sin pena ni gloria».

La AESE desconoce la intencionalidad y alcance de estas insólitas aseveraciones que son tremendamente imprudentes. Están expresadas, además, en un evidente tono paternalista que muestra un escaso respeto por una institución de larga tradición y experiencia.

«Intentos de injerencia del poder político» en el INE

En este sentido, las aseveraciones de D.ª Nadia Calviño, expuestas en un contexto que no puede ser objeto de improvisación –como es la escritura de un libro–, adquieren una especial gravedad, dado que afirma haber llevado a cabo actuaciones que suponen el reconocimiento de un intento de injerencia, totalmente incompatible con el Código de Buenas Prácticas y el respeto institucional que un cargo político debe a la Administración pública y a sus trabajadores. Conviene recordar también que, según el artículo 30.1 de la Ley de la Función Estadística Pública, el INE, en el desarrollo de sus competencias de carácter técnico, «gozará de la capacidad funcional necesaria para garantizar su neutralidad operativa».

«Estos intentos de injerencia del poder político no han logrado sus objetivos en el INE, pero pueden provocar un enorme daño a la institución y a la credibilidad de sus estadísticas, sobre todo porque han sido expuestos abiertamente por quien hoy ocupa un cargo de tanta relevancia como la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. No puede obviarse que todo ello se produce en un contexto de creciente descrédito social de otras instituciones del Estado», alertan desde AESE.

Por último, la AESE quiere manifestar su apoyo y reconocimiento a los trabajadores del INE, especialmente a los que prestan sus servicios en el Departamento de Cuentas Nacionales, porque su experiencia, y profesionalidad son una garantía de calidad y rigor técnico de las estadísticas oficiales, tal y como es reconocido en los propios informes de seguimiento de la implantación del Código de Buenas Prácticas. Asimismo, la AESE quiere hacer un reconocimiento expreso a la labor de la actual Dirección del INE que, a pesar de este contexto de especial dificultad, garantiza la independencia profesional y la autonomía del Organismo.