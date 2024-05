Cristina Garmendia, nueva presidenta de Mediaset España

Cristina Garmendia es la nueva presidenta de Mediaset España. Así lo ha aprobado el Consejo de Administración de Mediaset España en su reunión de este martes, tras la salida de su predecesor en el cargo, Borja Prado. Garmendia fue ministra de Ciencia e Innovación en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, concretamente entre los años 2008 y 2011.

Hasta el momento y desde diciembre de 2017, Garmendia era consejera independiente del grupo y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la sociedad. También es consejera independiente en los consejos de administración de Caixabank y Grupo Logista, donde ocupa el cargo de vicepresidenta; consejera dominical en Ysios Capital Partners, y miembro del Consejo Asesor del Espacio de la Comisión Europea.

Cargos actuales de Garmendia

En la actualidad, Garmendia es presidenta de la Fundación Cotec, organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social, y forma parte de diversos consejos asesores como el de Unicef y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), entre otros, y de varios consejos de universidades.

Además, ha sido asesora de la Comisión Europea como miembro del High Level Group on maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes, que ha formulado las recomendaciones para el diseño del IX Programa Marco (2021-2027) de la Unión Europea. La ex ministra ha sido reconocida en distintas ocasiones con premios a la investigación e innovación empresarial y ha recibido, entre otras condecoraciones, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y Gran Oficial del Mérito de la República Italiana.

También, ha fundado entre otras, la empresa hispanoamericana Satlantis Microsats. En el ámbito institucional, ha destacado como presidenta de la Asociación de Empresas Biotecnológicas (ASEBIO) y ha formado parte de la junta directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).