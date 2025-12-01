Lubo Penev, mítico delantero de los 90 en España, ingresado en estado grave en Alemania

El mundo del fútbol se encuentra conmocionado tras conocer el delicado estado de salud de Lubo Penev, una de las figuras más emblemáticas y queridas de la Liga española durante la década de los 90. El ex futbolista búlgaro, conocido por su potente físico y su olfato goleador, ha sido hospitalizado de urgencia en Alemania y su pronóstico es grave.

Según las informaciones disponibles, Penev fue trasladado a un centro médico germano a causa de una complicación médica severa. Aunque no se han especificado detalles concretos sobre la naturaleza exacta de su dolencia por respeto a su privacidad y la de su familia, se ha confirmado que su estado es grave. Se desconoce si su hospitalización está relacionada con un cáncer de testículos que superó hace algunos años con éxito.

El que fuera delantero de equipos como el Valencia C.F. o el Atlético de Madrid está siendo atendido por el equipo médico, que está monitorizando su evolución constantemente. A sus 59 años, Lubo Penev es una de las figuras más recordadas de una Liga española donde anotó un total de 153 goles.

Una trayectoria inolvidable en España

Lubo Penev dejó una huella imborrable en el fútbol español. Es especialmente recordado por ser una pieza fundamental en el doblete (Liga y Copa del Rey) conseguido por el Atlético de Madrid en la temporada 1995-1996, un hito histórico para el club rojiblanco.

A lo largo de su carrera en España, también militó en el Valencia C.F., en la S.D. Compostela y en el R.C. Celta de Vigo. Tras retirarse como jugador, Penev desarrolló una carrera como entrenador, dirigiendo a la selección nacional de Bulgaria y a varios clubes de su país.

La noticia ha generado una oleada de mensajes de apoyo de clubes, ex compañeros y aficionados de toda España y Bulgaria, que esperan una pronta y favorable recuperación para el mítico goleador.