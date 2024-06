La afirmación de Joao Félix sobre el Real Madrid que enfada unánimemente al barcelonismo

El Barcelona no está en su mejor momento y prueba de ello es que hasta sus propios jugadores no dudan en reconocer que el Real Madrid tiene mejores futbolistas y, por tanto, mejor equipo. El último de ellos ha sido Joao Félix. El portugués, que está a la espera de ver qué sucede con su futuro, aunque todo apunta a que seguirá en el conjunto azulgrana, ha desvelado quiénes son para él los mejores jugadores del mundo y ambos son delanteros madridistas.

El criterio de Joao Félix seguro que no ha gustado nada a su afición, puesto que no ha dudado en decantarse por dos futbolistas del Real Madrid como los mejores del mundo. El primero de ellos es Vinicius Junior, al que le ha tocado sufrir esta temporada en los tres partidos en los que se vieron las caras, puesto que perdieron en todos. Además, ha nombrado también a Kylian Mbappé, que hasta el 1 de julio no será jugador del conjunto blanco, pero que ha firmado por las cinco próximas temporadas.

El delantero barcelonista, cedido por el Atlético de Madrid, ha sido preguntado sobre qué jugador era el mejor del mundo. Sin quererlo, Joao Félix se ha metido en un lío al decir «voy a decir tres». Después, el luso ha comenzado a enumerarlos y ha terminado su respuesta antes de lo previsto, puesto que únicamente ha dicho a dos, ambos madridistas.

@nudeprojectpodcast ¿Quién es el mejor jugador del mundo según Joao Félix? | Nude Project Podcast nudeproject podcast joaofelix jugador ♬ sonido original – Nude Project Podcast – Nude Project Podcast

«Digo Mbappé, Vinicius y… me quedo con esos dos», ha afirmado Joao Félix. El motivo por el que únicamente ha nombrado a dos jugadores en lugar de los tres que tenía pensado decir parece claro. Ahora mismo, junto con el brasileño, el principal candidato para ganar el Balón de Oro es Jude Bellingham, que ha mostrado una superioridad tremenda en su primera temporada en el Real Madrid, por lo que quizás, al venírsele a la mente al luso, ha preferido nombrar sólo a dos jugadores del conjunto blanco y no a tres.

Joao Félix se rinde al Real Madrid

Joao Félix sabe lo que es sufrir este curso a ambos jugadores. El Barcelona se enfrentó hasta en tres ocasiones al Real Madrid –dos en Liga y una en la Supercopa– cayendo en todos ellos. El astro canarinho fue el encargado de hacer cuatro de los nueve goles que los de Ancelotti endosaron este curso a los azulgranas, firmando tres de ellos en la final de la Supercopa disputada en Arabia.

Además, el Barcelona también se ha visto las caras con Kylian Mbappé. Fue en los cuartos de final de la Champions League, donde el francés tuvo una actuación discreta. Sin embargo, aunque fue a medio gas en toda la eliminatoria, hizo un doblete en Montjuic con el que certificó la remontada del PSG, que había caído 0-1 en el Parque de los Príncipes y que perdía 1-0 en Barcelona, donde terminaron ganando 1-4.

En lo que respecta a Joao, su futuro está en el aire, aunque todo apunta a que el Barcelona le requerirá de cara al próximo curso. Allí ha estado cedido esta temporada, después de un tormentoso paso por el Atlético, con el que tiene contrato. A pesar de la vinculación que le queda con el club rojiblanco, por su relación con Simeone y con la grada, no parece que sea una opción que se quede. De hecho, prácticamente ni se baraja. Por tanto, todo apunta a que su sitio está en Can Barça.