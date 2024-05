El Atlético de Madrid teme que se tenga que comer a Joao Félix

El futuro de Joao Félix parece que va a ser uno de los temas candentes en las oficinas del Barcelona en las próximas semanas, pero también en las del Atlético de Madrid, que todavía cuenta con los derechos del portugués. Ahora, los colchoneros comienzan a temer que se tengan que comer el regreso del futbolista que esta temporada celebró los goles que anotó como culé contra ellos.

Y es que Joao Félix no ha terminado de cuajar en el esquema de Xavi Hernández. Su inicio allá por el mes de septiembre fue espectacular. Esperanzador. Pero fue un mero espejismo. Pese a que ha tenido pequeños destellos de calidad, como en los dos partidos ante su todavía equipo Atlético de Madrid, o en aquellos inicios, la realidad es que ya no es un imprescindible de cara a la próxima temporada en el Barcelona.

Por ello, tal y como avanzó el director de OKDIARIO, el Atlético de Madrid teme que tenga que comerse a Joao Félix la próxima temporada. Algo que ni el jugador y mucho menos Simeone quieren que se produzca. El portugués tuvo un feo gesto en el partido de ida en Montjuic ante sus ex compañeros tras el gol de la victoria, y en su regreso al Metropolitano fue tratado como si de un enemigo se tratase. Casi peor que las noches más calientes en un derbi con, por ejemplo, Cristiano Ronaldo cuando era jugador blanco.

Xavi Hernández siempre ha declarado su fanatismo por Joao Félix, declarando que es un jugador de grandes características, pero a la hora de la verdad, el técnico español no ha recurrido a sus servicios. En el tramo importante de la temporada, Lamine Yamal y Raphinha han sido los extremos titulares, mientras que el portugués ha visto limitado su protagonismo a los instantes finales en los partidos decisivos de la temporada.

Joao Félix iguala sus mejores cifras

Pese a que Joao Félix no ha tenido su mejor temporada, el portugués ha sumado, hasta el momento, 10 goles y seis asistencias. Unas cifras que igualan su mejor año en España con la camiseta del Atlético de Madrid y que no son nada malas para tener un amplio fondo de armario el curso siguiente. Por ello, pese a no haber sido de los jugadores más destacados, el Barcelona podría plantearse una nueva cesión. Aunque para ello deberán llegar a un acuerdo con el Atlético.

Cabe recordar que el club colchonero desembolsó 127 millones y no quiere que esta inversión quede como uno de los mayores lastres de su historia. A día de hoy, ningún equipo está dispuesto a pagar esa cantidad. Tampoco mucho menos, pues ya se vio en el último mercado de verano que ni la Premier, ni en Francia, Italia o Alemania deseaban contar con sus servicios. El portugués tuvo que esperar hasta el último día para llegar cedido al Barcelona. Ahora su valor de mercado es de 30 millones de euros y esa es la cifra máxima a la que podría llegar el conjunto azulgrana. Semanas frenéticas las que se vivirán en las oficinas de ambos clubes.