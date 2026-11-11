El Sindicato de Inquilinas agita la huelga desde un Mercedes: «¡Contra el capital y el rentismo!»

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias se pasea por las calles de Oviedo alentando la huelga general del 11 de noviembre «contra el rentismo, contra el capital y sus gobiernos» en un coche de alta gama, un Mercedes, con el que quieren «seguir con la agitación».

El grupo ultraizquierdista ha sido muy criticado en las redes sociales después de publicar un vídeo en el que emiten el siguiente mensaje. «Nada ya para que empiece la huelga general y aún seguimos con la agitación». Además, piden, en un comunicado escrito junto al vídeo, que «toda la clase trabajadora» vaya «a la huelga general y a las movilizaciones».

Con un altavoz en mano, desde la parte trasera de un coche de la marca Mercedes, tal y como se puede comprobar en el volante, los miembros del Sindicato de Inquilinas asturiano claman, a través de un altavoz, que colaborar con «la huelga general por la vivienda y los salarios». Además, aseguran que se trata de una jornada de parones generalizados «contra el rentismo, contra el capital y sus gobiernos».

Desde la publicación del vídeo en las redes sociales las críticas se han agolpado en los comentarios. Los usuarios de X se han lanzado contra la hipocresía del Sindicato de Inquilinas de Asturias. «Sindicalismo en Mercedes», comentan, mientras que otros ironizan con que «nada como un buen Mercedes para ir a hacer la revolución».

🔊🔊🔊🔊🔊 Nada ya para que empiece la huelga general y aún seguimos con la agitación. 🗣🗣Toda la clase trabajadora a la huelga general y a las movilizaciones! https://t.co/1EmeHypXl8 — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias (@inquilinastur) November 10, 2026

El coche utilizado para transportarse les ha costado caro, en el plano crítico, a los sindicalistas. «Pero si vais en un Mercedes, burgueses», incide uno de los tuiteros, que recibe la respuesta de otro, quien desliza, con ironía, que «se lo han robado a un rich», citando la última ocurrencia de la ultraizquierda, el tax the rich que pide más impuestos para los ricos.