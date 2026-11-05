Vecinos de Palma celebran el desalojo de la acampada de la Plaza de España: «Ya era hora, estaba muy sucio y no podíamos ni pasear»

La Plaza de España de Palma amanece este jueves con un paisaje despejado y una sensación compartida a pie de calle: alivio tras más de un mes de ocupación continua. La Policía Local ejecutó el desalojo de la acampada por la vivienda y los primeros en celebrarlo han sido los transeúntes habituales y vecinos que cruzan a diario por este céntrico enclave, quienes expresan de forma mayoritaria su respaldo a la decisión del Ayuntamiento de Palma que lidera Jaime Martínez (PP).

Durante algo más de cinco semanas, un gigantesco campamento de lonas y tiendas de campaña formó parte de la rutina de la plaza. Al día siguiente del operativo policial, los vecinos celebran la retirada del asentamiento y comparten que era muy necesario liberar este espacio tras 37 días de espera.

«Hombre, bien, yo creo que es lo que toca; al final, es que no nos dejan ni acampar muchas veces a los de aquí en la montaña y aquí sí…», reflexiona una primera ciudadana al pasar por el lugar ahora despejado.

El uso colectivo de la vía pública y los tiempos de la intervención son también el foco de otras opiniones. Para una segunda viandante, la medida municipal llega tras un periodo excesivamente largo: «Está muy bien pero habían tardado ya demasiado en hacerlo, porque al final es un sitio público y no se pueden hacer estas cosas», afirma con rotundidad.

Las complicaciones para circular a pie por la plaza constituyeron uno de los puntos más señalados por los vecinos a lo largo de este mes. «A mí me parece perfecto. Es que esto era ya demasiado, no podíamos ni caminar, pero bueno, está muy bien que lo hayan desalojado. Al menos podemos pasear. Pero bueno, cada uno piensa de una manera», apunta una tercera ciudadana mientras recorre el trazado que hasta hace pocas horas ocupaban las tiendas.

La percepción de que la permanencia de la protesta se había dilatado en exceso es compartida también por otros residentes. «Perfecto, mejor, mucho mejor así. Tanto tiempo aquí unas tiendas de campaña, no sé yo, lo veo mejor ahora», recalca un cuarto encuestado.

Más allá de la propia reivindicación por el acceso a la vivienda, la idoneidad del enclave para sostener una acampada de tales dimensiones en el tiempo también ha sido objeto de debate. «Ya era hora, ¿no? Cada uno tenía su opinión y supongo que habría quien tendría razón y otros no, pero mejor quitarlo. No creo que sea el sitio donde ir a protestar», comenta otra vecina de la capital balear.

A los inconvenientes de movilidad y el uso de las zonas comunes se sumaron también críticas sobre la conservación del entorno y la imagen del espacio neurálgico de la ciudad. «Pues yo lo veo muy bien porque, sinceramente, creo que esto ya era pasarse, estaba todo súper sucio y daba muy mala imagen, la verdad, así que creo que han hecho bien», concluye una sexta residente.

La Plaza de España de Palma ha vuelto desde este pasado miércoles a su flujo peatonal habitual tras la actuación policial de este pasado miércoles. Más de 50 agentes de diferentes unidades de la Policía Local participaron en la intervención, que contó también con personal de EMAYA para acometer las labores de limpieza.

Cabe recordar que el dispositivo policial dejó una imagen tan llamativa como reveladora: a la llegada de los policías, únicamente había tres personas dentro del asentamiento y decenas de tiendas de campaña estaban completamente vacías.