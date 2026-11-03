La farsa de la acampada de la plaza España de Palma: la mayoría de los okupas son mendigos llegados de otros poblados chabolistas de la ciudad

Cabe recordar que el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP) ha vuelto a reclamar una intervención de la Delegación del Gobierno en Baleares, encabezada por el socialista Pere Joan Pons.

Martínez considera que la intervención en la capital española demuestra que existen mecanismos para actuar ante este tipo de concentraciones y ha exigido que se aplique el mismo criterio en Palma. El regidor lleva más de un mes reclamando a la Delegación del Gobierno que intervenga y ha vuelto a trasladar su exigencia para que ejerza las competencias que le corresponden.