La farsa de la acampada de la plaza España de Palma: la mayoría de los okupas son mendigos llegados de otros poblados chabolistas de la ciudad
La Policía Local de Palma ha identificado a los presentes y Emaya ha retirado montones de basura
El alcalde de Palma reitera al delegado socialista del Gobierno que desaloje la acampada de la Plaza de España como en Madrid
Hartazgo de la Policía y los vecinos por los radicales de izquierda acampados en Plaza España de Palma
El Ayuntamiento de Palma ha decidido actuar contra la acampada por la vivienda ubicada en la plaza de España tras el desalojo de la Puerta del Sol de Madrid. A través de un dispositivo coordinado, la Policía Local de Palma se ha personado en el lugar para controlar la situación e identificar a las personas. Según ha podido saber OKBALEARES, la mayoría de los acampados son mendigos venidos de otros asentamientos chabolistas de la capital balear.
El operativo policial se ha puesto en marcha este mediodía. En el momento exacto de la llegada de los agentes policiales, en la plaza únicamente se encontraban cinco personas. Sin embargo, minutos más tarde han comenzado a llegar más acampados al recinto conforme avanzaba el operativo.
Durante las identificaciones y la inspección sobre el terreno se ha constatado el perfil de los integrantes de la protesta. La gran mayoría de las personas presentes no son activistas por el derecho a la vivienda, sino personas indigentes procedentes de diversos asentamientos chabolistas de la capital balear. Entre ellos, se ha detectado la presencia de antiguos okupas de la vieja cárcel de Palma.
La intervención municipal no se ha limitado al control policial y a las identificaciones formales, sino que ha conllevado actuaciones logísticas y de saneamiento en el espacio público. Durante el despliegue se ha procedido a retirar las vallas que delimitaban el perímetro de la acampada, así como a quitar aquellas tiendas de campaña que se encontraban instaladas fuera de la delimitación inicial.
De forma paralela, la empresa municipal Emaya (Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado) ha actuado en la zona y ha retirado una gran cantidad de basura acumulada en el enclave para restablecer las condiciones higiénicas de este céntrico espacio de la capital balear.
Junto a estas medidas sobre el terreno, el Consistorio ha anunciado que aplicará sanciones para todas aquellas personas que decidan mantenerse acampadas en la plaza de España. El equipo de gobierno municipal busca así frenar la permanencia de las casetas y la ocupación de la vía pública advirtiendo de las consecuencias legales y económicas para quienes desoigan los avisos de la Policía Local.
La decisión de actuar por parte del Ayuntamiento de Palma llega inmediatamente después de que se haya llevado a cabo el desalojo de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid, donde el número de toneladas de residuos recogidas por los servicios de limpieza ha sido de 36,2 toneladas, un 88,2 % más que lo retirado en la acampada del 15-M en 2011.
Cabe recordar que el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP) ha vuelto a reclamar una intervención de la Delegación del Gobierno en Baleares, encabezada por el socialista Pere Joan Pons.
Martínez considera que la intervención en la capital española demuestra que existen mecanismos para actuar ante este tipo de concentraciones y ha exigido que se aplique el mismo criterio en Palma. El regidor lleva más de un mes reclamando a la Delegación del Gobierno que intervenga y ha vuelto a trasladar su exigencia para que ejerza las competencias que le corresponden.