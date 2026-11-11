El Sindicato de Inquilinas calienta 340 piquetes por España para frenar el comercio, los transportes y el consumo

El Sindicato de Inquilinas está promoviendo para este miércoles 11 de noviembre más de 340 piquetes por toda España con la intención de frenar la actividad de los comerciantes, transportistas y hasta de los propios clientes. De hecho, la organización que despuntó tras el desahucio de Maricarmen ha organizado piquetes nocturnos en barrios obreros como Carabanchel para amedrentar a los trabajadores que se dirijan a sus puestos de trabajo a partir de medianoche.

El Sindicato ha publicado estos encuentros en Toka, una aplicación móvil creada, precisamente, para esta jornada de huelga. En ella se pueden consultar centenares de «actividades» que van desde piquetes tradicionales para frenar en polígonos a «reklamas nocturnas» por Tetuán, «bicipiketes» en Getafe o Ciudad Lineal o «performance sobre la vivienda».

En esta misma app los usuarios pueden «apuntarse» y comunicar que asistirán al encuentro y los organizadores aclaran qué herramientas llevar a las ubicaciones. En muchos casos solicitan sartenes, cacerolas y otros utensilios para «hacer ruido».

En el caso de uno de los piquetes nocturnos con más afluencia de la aplicación, el que pretende reunir a varias decenas de personas a las doce de la noche en Glorieta Valle de Oro, en Madrid, la movilización consiste en una «manifestación, concentración u otra acción en la calle». En esta reclama, de hecho, añaden el siguiente llamamiento: «¡Cerremos bares y negocios en el inicio de la huelga!».

Asimismo, el Sindicato de Inquilinas pretende reunir en Gran Vía a las 12 del mediodía de este miércoles 11 de noviembre a centenares de personas para «paralizar el centro de la capital». En esta «actividad», la organización plasma los objetivos principales de los piquetes: «No se consume, no se produce: bares, comercios y tiendas», advierten.

Denuncian los servicios mínimos

De cara a la jornada de huelga general de este miércoles, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) junto a CGT también ha denunciado que los gobiernos regionales hayan fijado unos servicios mínimos para la huelga, quejándose de que el 11 de noviembre pueda parecer así «un miércoles cualquiera».

En concreto, el Sindicato ha criticado que la Comunidad de Madrid obligue a que el Metro funcione al 80% en hora punta, poniendo de ejemplo que en Cataluña el transporte público tendrá unos servicios mínimos del 25%, únicamente durante las horas punta, o que en Euskadi el porcentaje se sitúa en el 30%.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno central mantenga Cercanías al 75% en las horas punta y fije servicios mínimos en Correos que, según la organización, justifica por las elecciones del 29 de noviembre y no por la huelga. En Baleares, el transporte escolar deberá funcionar al 100% y el metro de Palma, al 80% durante buena parte del día.

En la Comunidad Valenciana se ha obligado a abrir todos los colegios y mantiene el 60% del personal de los comedores escolares y el 80% en los centros de Educación Especial. Además, fija la mitad de los quirófanos programados. En Andalucía, por su lado, la Junta impone el 75% en la sanidad pública y privada.

«Si en Cataluña basta con el 25% y en Madrid hace falta el 80%, el problema no es técnico, es político», ha señalado el portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Aldo Reverte, quien ha añadido que «quien no puede pagar el alquiler, no puede permitirse que le recorten el único día en que su voz pesa».