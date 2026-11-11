Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: si un vecino pone macetas en el balcón se puede apelar al artículo 7.2

El artículo séptimo de la Ley de Propiedad Horizontal hace referencia a las actividades que no pueden realizar los vecinos que formen parte de una comunidad. El punto número 2 hace referencia a las prohibidas o que resulten dañosas por ser molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Y a esta parte de la ley se puede acudir en un caso muy usual: cuando un propietario o inquilino coloca macetas en el balcón. Consulta en este artículo todo lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre los vecinos que colocan macetas en el balcón de la vivienda.

Esto es un clásico que pasa en edificios de toda España: los vecinos que colocan macetas en el balcón, que en ocasiones pueden poner en riesgo a los viandantes o incluso los restos de agua al regar pueden caer en espacios de otro inquilino o propietario. En el caso de que esto ocurra y sea una molestia para el resto de vecinos, estos están amparados por el artículo séptimo de la Ley de Propiedad Horizontal, que hace referencia a este tipo de actividades.

La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal es la carta magna que recoge todos los derechos y obligaciones de los propietarios o inquilinos que forman parte de la comunidad de vecinos. En el punto número dos del artículo séptimo se hace referencia a las actividades prohibidas que puedan resultar dañosas para la finca o que sean molestas para el resto de propietarios. Y aquí incluso puede acabar dictando sentencia un juez, que tiene la potestad, incluido, de privar el acceso a la vivienda al vecino que cometa estos actos.

Lo que dice la ley sobre colocar una maceta en el balcón

«Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas», dice el punto número 2 del artículo séptimo de la Ley de Propiedad Horizontal.

De esta manera, se podría considerar colocar una maceta en un balcón como una actividad molesta en el caso de que el agua del riego caiga al espacio de otro vecino o incluso peligrosa si la planta en cuestión está colocada en un saliente sin un soporte adecuado. El primer paso que dicta la LPH en estos casos es que el presidente de la comunidad haga saber de las quejas al vecino, que tendrá que parar esta actividad.

«Si el infractor persistiere en su conducta, el Presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario», dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre el caso en el que el vecino se creyera en potestad de la razón e hiciera caso omiso de las indicaciones del presidente.

Aquí ya entraría en escena la figura de un juez que «podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia». «Si la sentencia fuese estimatoria, podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad», dice la norma.